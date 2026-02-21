防高中生誤入打工陷阱 勞動部舞台劇增防詐情節

快訊

中央社／ 台北21日電

許多高中生利用課後之餘打工，卻可能因不熟悉勞動法令被剝削，勞動部舞台劇推動勞動教育，今年將新增帳戶詐騙情節，避免學生誤觸，也將加強師資培訓，讓勞動議題進入課堂。

勞動部從民國105年起，在全國國中小及高中職校園推動巡迴列車話劇表演活動，截至目前已走入超過589所學校，累計超過20萬名師生觀賞，學生在觀看後普遍能對勞動權益有更明確、具體的認識。

考量高中生可能利用課後之餘打工，勞動部針對高中生量身打造勞動意識舞台劇「打工完全攻略」，融入重要勞動議題，包含職場霸凌防治、職場性騷擾、勞動契約、工會、團體協約、加班工時、投保勞健保等。

勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，勞動部舞台劇年年入校巡迴，每年也會邀集專家學者、劇團、導師等，針對舞台劇劇情進行更新討論，盼融入最新勞動議題，讓高中生了解最新勞動趨勢。

王厚偉表示，針對高中生部分，今年劇情預計新增兩大重點，包含防詐情節以及增加工會參與意識。

王厚偉說明，高中生初入職場，可能遇到求職詐騙，包含誤當車手等，此外還可能遇到老闆說要借帳戶，若真借出後續可能遇上詐騙官司等，這些都必須積極宣導。

王厚偉提到，現在工會推展不易，主因大家普遍心態為「有人組、有人幫我爭取就好」，對於主動去參與工會團結的意願比較低，因此希望在高中部分就讓大家理解參與工會的重要性。

此外，為了讓勞動教育深入校園，王厚偉表示，今年規劃繼續高中師培，持續邀請勞動法專家、工會幹部向教師進行師資培育，讓老師了解最新勞動概念，盼透過教師將生活化的勞動議題帶入課堂。

