蓋光電板風雨操場影響校樹 北市要學校恪守規範

北市校園因興建光電板風雨操場砍樹、從樹幹鋸樹惹議。台北市教育局坦言，光電業者出資、申請僅需半年，具吸引力，但校方不能發包後輕忽，將強化落實修剪規範。

台北市金華國中為興建裝有光電板的風雨操場砍樹，遭校友串連樹保團體投訴市政府；蘭州國中則從樹幹處鋸一整排校樹，遭質疑違反修剪規範。

針對北市已累計2校處置校樹遭質疑不當，教育局說，其實在規劃施作風雨操場的時候，當然希望學校以樹木優先保留為原則，會請學校落實樹木修剪規定。

教育局主秘鍾德馨說，有發現學校工程發包出去後就由廠商執行，未來不論是為了校舍改建、圍牆翻新或施作風雨操場，而涉及樹木保護或修剪，會強化並提醒學校落實規定。

他說，關於興建風雨操場，教育局是有彈性配套，例如興建前必須做評估，若地方反彈，或是興建位置跟民宅較近產生疑慮，也可以直接施作沒有光電板的風雨操場；不過實務上，施作有光電板的風雨操場，有經費與申請較快的誘因。

教育局幕僚補充，申請時，風雨操場若設置光電板，不用經過建管程序，有一些程序不用申請雜照，若光電契約簽署好，地方說明會後也取得同意，整個期程大概只要半年左右。

反之，教育局說，若要興建沒有光電板的風雨操場，也會編預算給學校進行，只是申請作業會包含建管程序，需要1、2年左右。

至於國際對於綠能的定義、發展趨勢，已進一步更精確討論，包含質疑光電板占用龐大空間、發電效率不高、製程耗能未被計入、報廢處理衍生環保議題，以及適用條件有局限性，是否還要鼓勵學校興建有光電板的風雨操場。鍾德馨說，後續要看中央政府決策。