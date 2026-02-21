風雨操場與校樹要兩全 需專家統籌確保綠覆率

快訊

中央社／ 台北21日電

北市有學校因蓋光電板風雨操場引發樹保風波，台灣樹人會秘書長潘翰疆主張，學校光電建設應有簡易生態檢核，遏止移樹。林試所副所長吳孟玲建議由專家統籌，確保綠覆率不變。

台北市金華國中為興建裝有光電板的風雨操場砍樹，遭校友串連樹保團體投訴市政府；蘭州國中則從樹幹處鋸一整排校樹，遭質疑違反修剪規範。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，中央補助經費50%以上的新建公共工程，必須做生態檢核，但北市自行施作的工程未達以上補助標準，幾乎不做生態檢核。

潘翰疆表示，陸續有學校受光電業者出資吸引而興建風雨操場，且多在有校樹位置動工；他主張北市應試辦簡易版生態檢核，遏止選址牴觸樹木保護，並應做最小幅度修剪。

農業部林業試驗所副所長吳孟玲具備美國ISA認證樹藝師、美國ISA風險評估師資格，她不反對學校架光電板、做風雨操場，但不宜讓光電業者跟學校談，變成只是「你讓我幫你蓋風雨操場，你的屋頂借我架光電板」。

吳孟玲認為，如果學校對「綠覆率」沒有概念，認為樹倒有安全問題、樹木是麻煩，甚至覺得若不移動樹木，光電業者就不會幫學校蓋風雨操場，就會衍生樹保爭議。

她強調，若興建風雨操場是北市府在校園裡要推動的重要政策，就要做整體規劃，教育局、專家必須介入討論，要求光電業者認養綠色基礎建設，達到綠覆率施工前後一致，灰色建築與綠地兩者必須綁一起。

吳孟玲說，她也是教育部校園樹木資訊平台的審查委員，協助過雙北市政府及學校處理校樹，國內整體樹木栽種其實有根本性的問題，即尚未推行「優良苗木規範」、生產體系及生產履歷，過去種下的因非優良苗木，後續易有腐朽、岔枝樹倒等問題衍生。

她說，不論任何原因修剪校樹，都應符合規定、勿過當，現在每校每年維養護經費有限，新北市已採納建議試辦開口合約機制，由各校向教育局提報急需處理的數量，並請專家評估，再統籌派工修剪。

吳孟玲建議，北市可讓工務局大地工程處的校園樹木團隊統籌處理，她也是其中1名老師，共約8名，估1年可妥善處理100校。

她補充，優良苗木即非斷頭苗、根系良好（螺旋狀盤根長大會倒）、樹幹是單一中央主幹且活冠比60%，既可健康長久生長，且景觀一致性高，日本就是如此；且非為豪宅推動，而是要讓全國苗木都如此，未來推動「優良苗木規範」須採強制性，才能推展開來。

