高雄偏鄉琴聲悠揚 金竹國小教提琴培養學童素養

高雄金竹國小校長吳俐錦成立提琴班，推行至今逾7年，80多把提琴成了校長室的「百萬裝潢」。她說，每個孩子都要學，「不是要訓練音樂家，是培養素養，要有涵養」。

民國108年吳俐錦完成校長培訓，擔任金竹國小第9任校長，從事教職超過20年，從90幾班、3000多名學生大校，轉任至全校僅27人小校。「該帶這所學校往哪裡走」，吳俐錦經思考，決定落實「有感教育」，擴大推廣閱讀等特色教育，同時成立「提琴班」。

吳俐錦是國立高雄師範大學教育學系碩士，兒時為運動好手，「人家都說我是音樂系體保生」，大學時期主修大提琴，跨域研修三弦等樂器，步入教職後學習長笛至今20年，任職金竹國小後才接觸小提琴。

一次吳俐錦偶然聽見孩子天籟般歌聲，起心動念，於108學年度下學期開始籌備提琴教學，與「愛分享弦樂團」合作，隔年3月正式啟動，籌措經費等困難讓她失眠，所幸在「優樂提琴有限公司」等民間單位協助下募得樂器，成立幾乎全年不中斷且免費的「提琴班」。

提琴班至今超過7年，吳俐錦說，校長室放置80多把琴，「我都跟人家講，這是百萬裝潢」，但琴不是擺設，「隨時可以練習，都可以借回家」；儘管可能會掉漆或鬆弦，但這個過程也教育孩子學會珍惜物品。

「提琴班成立最初僅13人，如今家長、清潔阿嬤都學」，吳俐錦說，提琴教學為正式課程安排，無論個別差異，每個孩子都要學，「不是要訓練音樂家，是培養素養，要有涵養」，她提及108課綱最重視素養，「若有外出表演，家長多半無法載，就要讓孩子練習向老師開口」，同時教育孩子主動表達需求，也培養問題解決能力。

歷經數年練習，樂聲帶領孩子向外拓展，高雄市文化中心、大東藝術中心、衛武營國家藝術中心等地成為學童展演舞台，如今累積20多場演出，其中，第50屆畢業生親手設計邀請卡、策劃節目，用琴藝圓畢旅夢，透過演奏實現小島旅遊夢。

築夢踏實外，音樂還成為學校與社區之間的聯繫橋梁，吳俐錦提到，每年歲末會陪同孩子手持提琴，徒步穿梭社區大街小巷，「一面拉琴一面唱歌」，在農曆春節前後，孩子也曾應邀出演高雄市教育局歲末送暖活動，透過提琴表演，營造愛與關懷氛圍，使孩子的笑容與樂音遍滿家鄉。