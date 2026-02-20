金竹國小提琴展演提升知名度 師生力抗廢校隱憂

受少子女化影響，高雄市新生人數逐年減少。位處內門區偏鄉的金竹國小力抗廢校隱憂，師生發揮團隊戰力，以提琴展演等方式行銷，知名度如滾雪球般成長，讓「九重葛裡的童話世界」再翻新頁。

高雄市政府教育局表示，高雄113學年度新生人數為12萬5672人，114學年度新生人數為12萬4282人，新生人數有逐年減少趨勢，主因生育率持續下降。114學年度計有237所公立國小，全校班級數低於12班的學校有103校，分布於各行政區，其中有62校僅6班。

對此，金竹國小師生展現校園特色與學習成果，避免「山間秘境」落入觀察名單或遭裁撤。校長吳俐錦在受訪時轉身拿出厚厚一本「永續發展三年計畫」，她說，「原本不做行銷，因裁廢併才執行。」

吳俐錦表示，過程仰賴教職員對教育的愛，再加上孩子們自願投入幫忙，以提琴演出等方式行銷，愈來愈多人知道金竹，使學童人數逐年增加，目前全校總計56人，「同仁之間培養出革命情感，也從中進行機會教育，讓孩子學習回饋與感恩，分享習得才藝與快樂。」

高雄教育局表示，針對學校裁、廢、併議題，將依教育部所示原則，先朝小型學校轉型發展評估，如推動跨年級教學及混齡教學，或將學校委託私人辦理等方式進行，並依法辦理專案評估、公聽會與教審會審議等環節，就各面向蒐集建議後，再續行相關停辦規劃。

高雄教育局指出，114學年度未達40人學校計11校，將依「高雄市立國民小學及國民中學合併或停辦辦法」辦理，另外，目前高雄有7所公立學校轉型為實驗小學，並將於115學年度新增1所公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育，以轉型、公私協力作為優先策略，另設置5處偏遠地區教育資源中心，盼完善偏鄉資源。

隨吳俐錦漫遊校園，聽她細數校內空間規劃，「我是唯一住宿舍的校長，你看，這是我油漆的」，已達退休門檻的吳俐錦直率地說，「不會捨不得，就是認真做到最後一秒」，當初決定待滿6年，是考量推行教育計畫需完整經歷小學階段，從初期觀察、滾動式調整到常態化模組，才能看出孩子的變化。

「今年是第7年，就是發揮自己的剩餘價值」，吳俐錦說，會持續推行並擴展當前特色教育，重在提供孩子獲取知識的渠道，朝向「不再僅由老師講授，讓教育者漸退居幕後」的形式辦學，以達成孩子能「自主學習」的目標。