廢校危機變轉機 金竹國小用音樂閱讀守護偏鄉孩童

中央社／ 高雄20日電

高雄內門區金竹國小被群山、雲海及九重葛圍繞，是一所隱藏山林的「秘境小學」。校方推動閱讀、小提琴等特色教育，將廢校危機化轉機，以樂音點綴青山，為偏鄉編織安全網，伴孩子長出勇氣、踏出追夢步伐。

金竹國小民國56年創校至今近一甲子，校名結合鄰近「金瓜寮」及「竹圍」兩村落首字，地處旗山往甲仙之間，四季鳥語花香，春節適逢九重葛花期，紅紫色「花瀑」包圍校園，教職員稱金竹國小過往有「花園小學」美名。

在金竹國小校長吳俐錦與教職員們細心守護下，走進校園可見一排橘紅色屋頂校舍及多個畢業生作品，包含寫有「金竹」的鐵製風車、雕飾竹子製成的太陽能「竹燈」等，美化校園也回饋社區。

「從小教育學童要落實社會責任」，吳俐錦說，曾有孩子們考量山區路燈密度較市區低，因此製作太陽能燈具放置路旁，補充光源及提升安全性，守護凌晨或夜間外出散步的社區長輩。

通往二樓校長室樓梯轉角牆面，展示金竹國小推行特色教育的豐富成果，包含畫作、閱讀週記卡組成的「閱讀牆」，及掛滿提琴班外出表演而獲得的「勳章」。

吳俐錦眼神炙熱、語帶興奮地分享孩子們走過的軌跡，她指著音符形狀的木牌介紹，「這是小小街頭藝人勳章」，是校方用災後遺留樹木，自行雷雕、裁切製成，孩子的畢業禮物就是週記卡、勳章及演出照片等實體紀錄，作為學習歷程呈現及紀念。

其中，贈予演出合照還有一重要目的是與家人分享，吳俐錦說，「家長大概九成九都無法去」，她回憶初到校，發現約85%學童來自弱勢或失能家庭，其餘15%有一半以上是隱形弱勢，除「夜光天使」課後輔導，通學及演出也多由教職員接送，營造「校如家、家如校」氛圍，使校園兼具教育及社會安全網，「只要讓學童在20或30年後，不是社會負擔，不再複製家庭文化，打破惡性循環，我就覺得我成功了。」

如同其他偏鄉小校，招生人數緊扣校園存亡，金竹師生將「裁校、廢校、併校」危機化為養分，辦學逐漸開花結果，吳俐錦表示，去年金竹獲教育部「閱讀磐石獎」，也曾有孩子以琴藝實現小島旅遊夢等，特色辦學吸引新生，學童數量逐年增加，讓金竹能持續承載夢想、在山林間守護並留存孩童歡笑。

校園 廢校 偏鄉

