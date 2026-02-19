快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
受虐貓咪已由新竹縣流浪動物珍愛協會順利救援並帶回動保所安置。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
受虐貓咪已由新竹縣流浪動物珍愛協會順利救援並帶回動保所安置。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

過年放鞭炮原是喜慶習俗，但新竹縣某國中男學生，竟對著籠內2隻貓咪施放沖天炮、邊笑邊錄影，還對受驚嚇的貓說：「新年快樂」，並將影片上傳社群平台。男學生辯稱，因為貓會咬奶奶才會拿沖天炮炸牠。校方也緊急回應，一定會教育輔導及懲處。

據臉書社團「關西人」流傳虐貓影片，男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃，畫面令人揪心。影片流傳後，不少網友留言撻伐，甚至痛罵：「扯爆！需要教育」。

校方表示，已看到FB上學生虐貓訊息，學校一定會進行相關的教育輔導以及懲處，後續也會在生命教育、愛護動物等方面強化教育，讓孩子體會到生命的可貴，尊重守護每一條生命。校方也強調：「發生這事件我們感到震驚與傷心，但學校會嚴正面對」。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣，涉嫌虐貓的學生家裡共養了3隻貓、2隻狗，2隻貓咪分別被關在鐵籠裡，1隻貓則被鍊養限制活動，不僅沒有貓砂，大小便直接落在籠內，且環境髒亂，明顯涉及不當飼養。

黃宣富指出，經初步調查，由於現場兩個籠子採前後擺放，案發當時鞭炮火光直接從前籠衝向後籠，導致2籠內貓咪極度驚恐。所幸經檢視，3隻貓咪身上並無明顯炸傷痕跡。

據了解，該名男學生表示，因貓咪會咬傷奶奶，一時氣不過才會以沖天炮射貓。黃宣富說，一開始看到這位男學生在網路上嗆：「衝著我來」，沒想到他到場後，男學生竟躲在被窩不敢出來，後來才知道這名男學生是因為想紅才虐待動物，他也當場教訓男學生：「動物是可以這樣虐待的嗎？討罵、想紅、真的不可取」。

新竹縣動物保護防疫所表示，受虐貓咪已由動保所順利救援並帶回安置。經獸醫師初步檢查，該貓雖受到嚴重驚嚇，惟目前生命徵象穩定，已安排留所觀察，並提供必要醫療照護及後續健康評估，將持續密切追蹤其恢復情形，確保動物獲得妥善照顧。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
男學生朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃。圖／取自臉書社團「關西人」
男學生朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃。圖／取自臉書社團「關西人」
男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮。圖／取自臉書社團「關西人」
男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮。圖／取自臉書社團「關西人」

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

