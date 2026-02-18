快訊

逛全台最火風景區鹿港老街 洛津國小地下停車場可提供107席停車格

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供

彰化鹿港老街及周邊天后宮等景點，是全台去年觀光最火的地方，為因應春節路期間湧來的大批遊客，除了往年都規畫的停車場 外，在鹿港核心區域的「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。

縣府指出，鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）在春節期間，周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所共規劃13處停車場，共計停車格1761位，外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，遊玩鹿港古蹟，嚐美食。

縣府交通處表示，今年新增的洛津國小停車場是以小客車停放為主，總計提供107席小客車停車位，並設置身心障礙專用停車位3席及婦幼專用停車位3席，收費標準為每小時40元，第二小時起每半小時20元，提供多元支付方式，並建置24小時監控與客服協助系統，同步落實設備巡檢維護及緊急應變聯繫機制。

交通處表示，為確保洛津停車場的停車安全與使用順暢，縣府並投保3600萬元的公共意外險。春節疏運期間將加強巡查並配置機動應變人力，遇尖峰車流即啟動入口排隊管制與現場疏導，避免回堵與壅塞情形發生。有任何停車問題可撥打服務專線02-22462098。

在交通動線方面，停車場出入口位於復興南路。為避免市區壅塞，建議經沿海路、彰鹿路、縣道144進入鹿港鎮區的民眾，可透過指引牌面，續行銜接復興南路後直行即可抵達停車場入口，享受更順暢的交通體驗。但縣府仍建議民眾，應優先利用公車等大眾運輸工具前往各遊憩區與觀光景點，減少市區車流與尋位繞行，提升旅遊便利，也能兼顧節能減碳。

彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港鎮「洛津國小地下停車場」已在春節前夕開始營運，可提供107席車位，每小時40元，縣府歡迎民眾多加利用。圖／彰化縣府提供

