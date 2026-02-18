基隆明德山莊宿舍群 校方盼解除列冊追蹤活化

快訊

中央社／ 基隆18日電

基隆市明德國中所屬校地明德山莊宿舍群已納入列冊追蹤，因荒廢許久，校方有意將這片7000平方公尺土地納入規劃，將提報活化計畫解除列管。

明德國中創建於民國28年，幾經轉折才在43年於七堵現址設分部，同時在後方山麓籌建明德山莊宿舍群，46年落成，第1批宿舍由紅磚瓦片蓋成平房，屬於當時戰後民國的宿舍建築特色。

基隆市政府文化觀光局於107年將明德山莊宿舍群列冊追蹤，校方曾於109年間提出先期規劃。校方認為，目前尚無針對宿舍群有提出重大歷史事件或價值的資料，建物也無產業特色，提報聚落建築群理由不充分，盼能解除列冊追蹤。

文觀局副局長鄭鼎青表示，校方雖有意要解除列冊追蹤，但111年至今仍未以書面提出，因此明德山莊目前為「列冊追蹤」狀態，尚無文資身分，一旦校方提出，會依程序邀請文資委員通盤審查，文觀局也會密切追蹤此案進展。

基隆市副議長楊秀玉指出，她一直以來都希望能活化這處宿舍群，看見宿舍群的現狀，令她感覺「假文創之名」卻沒有作為，由於附近社區老舊缺乏停車位，居民停車不時被警察開單告發，希望能將部分閒置土地作為停車使用。

基隆市教育處表示，明德山莊宿舍群面積約7000平方公尺範圍廣大，如列為歷史建築或市定古蹟，相關經費及維護應一併到位，且不宜再由學校管理，以避免校園安全死角及增加學校行政負擔，校方將再行報送活化計畫予文觀局請求解除列管，以活化校地。

教育處指出，明德山莊宿舍群目前為低度管理維護，定期整理環境，已加設監視設備與入口管理。學校近3年努力讓部分領域課程也融入明德山莊文化議題，讓師生對於這塊校園更有情感連結。

教育處表示，目前由交通單位評估，活化部分區域整理為平面收費停車場的可行性，此區域未有文資保存條件，且僅占山莊20%以下。未來可搭配學校活動中心老舊校舍改建時通盤檢討，將文化、教學、停車、運動等空間需求分區規劃，創造學校與社區共融雙贏的空間。

宿舍 基隆 歷史建築

