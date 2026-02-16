諾貝爾奬得主年前現身北市校園演講 交流研究成果讚學生有創造力

薇閣中學日前邀請諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）訪問，更與校內學生交流互動，分享研究歷程與學術經驗，發表會最後「與大師有約」問答活動，更勉勵學生勇於探索、堅持理想。校方也表示，Ramsdell不僅是偉大科學家，更是一位熱愛生活導師，盼學生們透過此次交流，成就更好的自己與快樂的心靈。

校方以「Learning For Humanity，博學濟世為教育宗旨」傳達這次活動的主旨，Ramsdell以自身研究基因工程為例，在研究過程中面對失敗與瓶頸是常態，唯有保持熱情與耐心、培養獨立思考能力、勇於提出問題，才能得到良好的研究成果。

而數資班學習成果發表會，全程以英語進行，內容更著重在人類 DNA、夢境的生成、癌症和病毒等研究，充分展現學生的學習歷程與研究能力，Ramsdell對報告創造力讚譽有加，更以自身溫暖的人生經驗，提醒學生求學與探索真理的道路上不要急於一時，應趁年輕時尋找真正感到有趣、能點亮眼神事物。

校長孫明峯表示，此次交流學校與學生而言都是難得學習機會，如同薇閣辦學精神「中西並用，走向世界」，讓學生近距離接觸世界級學者，更有助於提升校園整體學術氛圍，校方近年積極推動資優教育與自主式學習，期望培養具備人文素養、科學能力與國際視野的未來人才。