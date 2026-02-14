彰化師約女學生洗澡 還喊「我是你的宵夜」…遭解聘1年不得為師

彰化某國中陳姓體育老師性騷女學生，傳訊稱「我好吃嗎？我是你的宵夜」，還問「要不要一起洗澡」，另對方直言「超級噁」，陳師經彰化縣政府解聘、1年不得聘為教師，他不服提行政訴訟辯稱對話僅是詼諧幽默，台中高等行政法院不採信予以駁回，可上訴。

陳主張，他2021年5、6月線上教學時，因傳訊給2名學生涉及校園性騷，經校方性平會建議，教評會予以解聘、1年不得聘為教師，最後彰化縣政府核准。

陳不服提行政訴訟，主張教師懲罰有多種，原處分限制他1年內不得擔任教師，是工作權的完全剝奪，已違反比例原則，且理由不備。

陳還說，傳訊稱「我是你的宵夜」 只是詼諧幽默對話，「要不要一起去洗澡」是指各自去洗，另「今天有想我嗎？」則是和學生相處好，並稱在基層當老師一定會有這種對話，學生跟老師比較熟的也敢跟老師這樣講，不能光憑文字繞來繞去就說他在騷擾學生，主張原處分撤銷。

彰化縣政府抗辯稱，陳多次傳不當言論給學生，如「睡覺想到我就可以做床上運動啊！你不是最喜歡我那支床上輕鬆運動影片嗎？」「我好吃嗎？就知道我是你的宵夜」、「要不要一起去洗澡，你用你的浴室我用我的，很熱流汗黏黏的一起洗澡吧！」還稱要女學生全班最可愛，要收為乾女兒。

彰縣府認為，陳性騷行為明確，調查適法無違誤，且解聘併1年不得聘任為教師，已從輕考量，並無違反比例原則。

台中高等行政法院查，校方調查程序合法，且教師法第15條規定，教師有性騷擾行為者，應議決1年至4年不得聘任為教師，校方僅做出1年不得聘任為教師的處分，是最輕的法律效果；學生也坦言，覺得老師在「撩妹」、「超級噁」，「很不舒服。」

中高行認為，陳傳送訊息讓學生不舒服、噁心、聯想到色情，顯已逾越一般師生正常教學互動，構成性騷，駁回其訴。