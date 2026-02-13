偏鄉小校自助人助 漢田盃全國手球邀請賽在彰化埔心開幕
彰化縣明聖國小發展手球運動，獲台灣最具營業規模的軟袋保健飲品公司漢田生技支援，首次舉辦漢田盃全國手球邀請賽，就有41隊參加，明聖國小和漢田生技期許年年舉辦提倡手球運動風氣，成為全台指標性的手球比賽。
2026彰化縣漢田盃全國手球邀請賽今在明聖國小開幕，漢田生技董事長李雨霖致詞表示，漢田生技在彰化縣員林市設廠，積極拓展業務的同時也持續深化企業社會責任（CSR），實踐環境、社會、公司治理（ESG），這次獨家贊助比賽，提供全國基層手球選手高強度競技交流平台，也直接鏈結聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業對在地體育發展與全人教育的長期承諾。
比賽分為國小、國中及社會組，41支隊伍來自台北市、台中市、雲林縣及地主彰化縣，選手多達354人，因參賽隊伍眾多，昨已開打，今賽事進入高峰，開幕式之後晉級隊伍回到球場對決，白天氣溫回暖，激烈運動的選手大汗淋漓，已成為手球國手的明聖國小校友返校觀賽，不時為打得漂亮的好球鼓掌加油。
明聖國小校長張富凱說，他與漢田生技董事長李雨霖同為員林東北扶輪社員，李雨霖住溪湖區，明聖國小所在地埔心鄉也在溪湖區，友誼和地緣關係牽起合作契機，台灣已有企業獨家贊助運動賽事，發展為全國大型比賽的先例，最有名的是永信盃排球賽，漢田生技和明聖國小都希望漢田盃全國手球邀請賽從今年開始，年年舉辦和茁壯。
明聖國小手球隊近年接連在彰化縣長盃等重要賽事獲得佳績，是手球運動標竿學校，漢田生技贊助明聖國小手球隊的訓練和參加比賽，並與明聖國小合辦全國手球錦標賽，這部分將納入漢田生技的ESG報告書，讓運動永續成為企業文化一環。
