因應高中入學高峰 竹市府：擴班增額紓解壓力

因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市府今天表示，陸續推動建華國中改制為完全中學並設置華德福高中實驗班、建功高中擴校增班，以及數位實驗高中增加招生名額。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，市府委託國立陽明交通大學評估竹竹苗區高中就學量能與學齡人口趨勢，以因應116、117學年度高中學生入學高峰，採分階段進行，如在115年啟動高中增班、校制轉型及數位實驗高中設立等措施。

市府說，建功高中從116學年度起，高一由10班增為14班，116至118學年度擬3年內新增12班；數位實驗高中則在維持小班教學前提下，自116學年度起每班由16人增至18人，每年級維持3班配置，穩健擴充招生量。

市府表示，建華國中改制為完全中學已進入執行階段，高中部預計116學年度首屆招生，規劃普通科4班152人，並設置華德福高中實驗班1班24人，也研議直升制度，強化國高中銜接；另在校舍修復、設施設備及新增師資等，已陸續進行中。

市府指出，此外，在113至115學年度期間，也支持建功高中、成德高中及香山高中於3學年度合計增設14個普通科班級，新增532個高中新生名額，因應入學需求。