快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

因應高中入學高峰 竹市府：擴班增額紓解壓力

中央社／ 新竹市13日電
新竹市政府委託陽明交大評估竹竹苗區高中就學量能與學齡人口趨勢，以因應116、117學年度高中學生入學高峰，將採分階段進行，如在115年啟動高中增班、校制轉型及數位實驗高中設立等措施。圖為新竹市長高虹安說明相關政策。圖／中央社（新竹市政府提供）
新竹市政府委託陽明交大評估竹竹苗區高中就學量能與學齡人口趨勢，以因應116、117學年度高中學生入學高峰，將採分階段進行，如在115年啟動高中增班、校制轉型及數位實驗高中設立等措施。圖為新竹市長高虹安說明相關政策。圖／中央社（新竹市政府提供）

因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市府今天表示，陸續推動建華國中改制為完全中學並設置華德福高中實驗班、建功高中擴校增班，以及數位實驗高中增加招生名額。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，市府委託國立陽明交通大學評估竹竹苗區高中就學量能與學齡人口趨勢，以因應116、117學年度高中學生入學高峰，採分階段進行，如在115年啟動高中增班、校制轉型及數位實驗高中設立等措施。

市府說，建功高中從116學年度起，高一由10班增為14班，116至118學年度擬3年內新增12班；數位實驗高中則在維持小班教學前提下，自116學年度起每班由16人增至18人，每年級維持3班配置，穩健擴充招生量。

市府表示，建華國中改制為完全中學已進入執行階段，高中部預計116學年度首屆招生，規劃普通科4班152人，並設置華德福高中實驗班1班24人，也研議直升制度，強化國高中銜接；另在校舍修復、設施設備及新增師資等，已陸續進行中。

市府指出，此外，在113至115學年度期間，也支持建功高中、成德高中及香山高中於3學年度合計增設14個普通科班級，新增532個高中新生名額，因應入學需求。

新竹

延伸閱讀

竹市春節連假調整停車收費及公車班次 YouBike及共享機車正常營運

免費購物金、紅包袋迎好運 竹市北門市場「新年有好市」明熱鬧登場

竹市舊城封街辦年貨大街 結合公益攤位助馨生人自立

竹市中油油庫將變身產業廊帶 釋6.9公頃科商地、1.1公頃校地

相關新聞

嘉義民和國小打造超大柿子遊戲場 預計今年底前完工

嘉義縣推動「一鄉鎮一特色公園」政策，番路鄉缺乏兒童遊戲場所，縣府投入1650萬元，在番路鄉民和國小新建附屬遊戲場，縣長翁...

2025諾貝爾獎得主現身薇閣高中 自曝大一主修不是科學而是「它」

2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問，也出席數資班...

曾恐嚇刀剁手…桃園魔頭女教師仍在校 網友痛揭霸凌：終於逃出魔爪

對許多人而言，求學階段老師的一句鼓勵，可能將人從水深火熱的煎熬中救出，但老師的霸凌、虐待也可能數十年後仍讓人受盡折磨。一名女網友在Threads上爆料...

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

每當碰上校慶，有的學校會舉辦園遊會讓師生同樂，有的學校則會邀請傑出校友回校，用自身經驗勉勵學弟妹。近日，高雄市鳳山高中傳出一件令人咋舌的性平案...

6.1強震重創台東體中 校園滿目瘡痍…教育部核定1500萬急搶修

去年台東卑南鄉發生規模6.1強震，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重。校舍嚴重受損，校園滿目瘡痍，師生安全備...

為國中小學生換舒適課桌椅 中市舊桌椅學校和學生優先領用

台中市政府為國中小學汰換課桌椅，但換下來的舊課桌椅因量達15萬套拍賣不易，決定釋出並學校和學生優先領用。市長盧秀燕上午特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。