嘉義民和國小打造超大柿子遊戲場 預計今年底前完工
嘉義縣推動「一鄉鎮一特色公園」政策，番路鄉缺乏兒童遊戲場所，縣府投入1650萬元，在番路鄉民和國小新建附屬遊戲場，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計12月完工。園區設計融入番路柿子意象，活化校園空間，打造兼具教育與休憩功能遊戲空間，將成為地方新亮點。
翁章梁表示，部分鄉鎮的中心地區缺乏閒置土地可供建設公園，包括番路、大埔、義竹和六腳鄉，面對土地不足情況，縣府與學校協調活化校內閒置場地，平日供學生作為遊樂場所使用，假日則開放給當地居民，提供社區民眾共享休憩空間，促進彼此交流與互動。
建設處表示，民和國小附屬遊戲場位於校園南側門口，規畫將遊戲區域延伸至操場及風雨球場周邊，並納入體健設施與休憩座椅，營造老少咸宜的活動場域，整體空間採開放式設計，將加強安全鋪面與動線分流，兼顧學童活動與社區居民運動需求，營造老幼同樂遊憩場所。
民和國小附屬遊戲場設計主軸以番路特產柿子為發想，從攀爬網、塗鴉牆到洗手設施皆融入柿子元素，大型柿子意象遊具吸睛，搭配防護地墊，提供安全攀爬與探索空間。校方表示，新設施完工後，除可提升學生戶外活動品質，也是社區交流重要空間，強化學校與地方連結。
