快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

2025諾貝爾獎得主現身薇閣高中 自曝大一主修不是科學而是「它」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天與薇閣高中報告的學生合影。圖／薇閣高中提供
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天與薇閣高中報告的學生合影。圖／薇閣高中提供

2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問，也出席數資班學習成果發表會，與師生分享研究歷程與學術經驗，藉由發表會最後「與大師有約」的問答活動，送上「心靈禮物」，勉勵學生勇於探索、堅持理想。

薇閣高中說，成果發表會中，學生全程以英文發表多項專題研究，內容著重人類DNA、夢境的生成、癌症和病毒等，佛瑞德．藍斯德爾也提出回饋與建議，他肯定學生們展現的研究潛力與學習態度，更期勉持續保持對科學的熱情，未來站上國際舞台，為人類社會貢獻專業所長。

佛瑞德．藍斯德爾回憶求學時光，語帶幽默地透露他大學一年級時主修戲劇，藉此勉勵學子，在求學與探索真理的道路上不要急於一時。他建議，年輕時應該多方嘗試，尋找真正令自己感到有趣、能點亮眼神的事物，也直言科學之路並非一條直線，那些看似「繞路」的經歷，往往能內化成最獨特的思辨能量。

面對科學研究中難免的重覆與挑戰，佛瑞德．藍斯德爾提醒學生們，「保持好奇心與樂觀的態度，這將會陪伴你度過那些最枯燥乏味的時光。」對世界充滿疑問、對未知抱持樂觀時，所謂的「磨練」都會成為通往偉大發現的必經點綴。

佛瑞德．藍斯德爾談及，高階科學研究往往需要數月、甚至數年時間才能看見微小成果，他特別分享平衡之道，自己熱愛木工與單車運動，因為這些愛好能在「數小時」或「數天」內看見成果。他說，追求長遠科學夢想同時，也要擁有能快速帶來成就感的興趣，讓生活中的「微小喜悅」支撐自己走完漫長的科研長征。

最後，佛瑞德．藍斯德爾強調環境與同儕的重要性。他認為，科學研究並非孤軍奮戰，最大的幸福感往往來自於同事與朋友們的回饋與反應。身處一個優質的學習環境，與志同道合的夥伴並肩作戰，才是支持科學家不斷前行的動力來源。

校方說，佛瑞德．藍斯德爾以自身研究基因工程為例，說明研究過程面對失敗與瓶頸是常態，唯有保持熱情與耐心、培養獨立思考能力、勇於提出問題，才能得到良好的研究成果。

校長孫明峯表示，董事長邀請2025年諾貝爾生醫獎得主蒞校交流，對學校與學生而言都是難得的學習機會，正如同薇閣辦學的精神「中西並用，走向世界」，不僅讓學生近距離接觸世界級學者，更有助於提升校園整體學術氛圍。

2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問。圖／薇閣高中提供
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問。圖／薇閣高中提供
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天與薇閣高中師生座談。圖／薇閣高中提供
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天與薇閣高中師生座談。圖／薇閣高中提供

科學家 發表會 諾貝爾

延伸閱讀

諾貝爾生醫學獎得主莫瑟：治療神經系統疾病 應先了解大腦「演算法」

諾貝爾獎得主：類地行星難移居 籲珍惜守護地球

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

115學測自然／諾貝爾量子點、潮差入題 考生：賺到生物歷史送分題

相關新聞

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

每當碰上校慶，有的學校會舉辦園遊會讓師生同樂，有的學校則會邀請傑出校友回校，用自身經驗勉勵學弟妹。近日，高雄市鳳山高中傳出一件令人咋舌的性平案...

曾恐嚇刀剁手…桃園魔頭女教師仍在校 網友痛揭霸凌：終於逃出魔爪

對許多人而言，求學階段老師的一句鼓勵，可能將人從水深火熱的煎熬中救出，但老師的霸凌、虐待也可能數十年後仍讓人受盡折磨。一名女網友在Threads上爆料...

2025諾貝爾獎得主現身薇閣高中 自曝大一主修不是科學而是「它」

2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問，也出席數資班...

6.1強震重創台東體中 校園滿目瘡痍…教育部核定1500萬急搶修

去年台東卑南鄉發生規模6.1強震，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重。校舍嚴重受損，校園滿目瘡痍，師生安全備...

為國中小學生換舒適課桌椅 中市舊桌椅學校和學生優先領用

台中市政府為國中小學汰換課桌椅，但換下來的舊課桌椅因量達15萬套拍賣不易，決定釋出並學校和學生優先領用。市長盧秀燕上午特...

學生放學免再多走1公里 新竹市11甲公車延駛至南華國中校門口

新竹市11甲公車過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。