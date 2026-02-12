2025諾貝爾獎得主現身薇閣高中 自曝大一主修不是科學而是「它」
2025年諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）今天受邀到北市私立薇閣高中訪問，也出席數資班學習成果發表會，與師生分享研究歷程與學術經驗，藉由發表會最後「與大師有約」的問答活動，送上「心靈禮物」，勉勵學生勇於探索、堅持理想。
薇閣高中說，成果發表會中，學生全程以英文發表多項專題研究，內容著重人類DNA、夢境的生成、癌症和病毒等，佛瑞德．藍斯德爾也提出回饋與建議，他肯定學生們展現的研究潛力與學習態度，更期勉持續保持對科學的熱情，未來站上國際舞台，為人類社會貢獻專業所長。
佛瑞德．藍斯德爾回憶求學時光，語帶幽默地透露他大學一年級時主修戲劇，藉此勉勵學子，在求學與探索真理的道路上不要急於一時。他建議，年輕時應該多方嘗試，尋找真正令自己感到有趣、能點亮眼神的事物，也直言科學之路並非一條直線，那些看似「繞路」的經歷，往往能內化成最獨特的思辨能量。
面對科學研究中難免的重覆與挑戰，佛瑞德．藍斯德爾提醒學生們，「保持好奇心與樂觀的態度，這將會陪伴你度過那些最枯燥乏味的時光。」對世界充滿疑問、對未知抱持樂觀時，所謂的「磨練」都會成為通往偉大發現的必經點綴。
佛瑞德．藍斯德爾談及，高階科學研究往往需要數月、甚至數年時間才能看見微小成果，他特別分享平衡之道，自己熱愛木工與單車運動，因為這些愛好能在「數小時」或「數天」內看見成果。他說，追求長遠科學夢想同時，也要擁有能快速帶來成就感的興趣，讓生活中的「微小喜悅」支撐自己走完漫長的科研長征。
最後，佛瑞德．藍斯德爾強調環境與同儕的重要性。他認為，科學研究並非孤軍奮戰，最大的幸福感往往來自於同事與朋友們的回饋與反應。身處一個優質的學習環境，與志同道合的夥伴並肩作戰，才是支持科學家不斷前行的動力來源。
校方說，佛瑞德．藍斯德爾以自身研究基因工程為例，說明研究過程面對失敗與瓶頸是常態，唯有保持熱情與耐心、培養獨立思考能力、勇於提出問題，才能得到良好的研究成果。
校長孫明峯表示，董事長邀請2025年諾貝爾生醫獎得主蒞校交流，對學校與學生而言都是難得的學習機會，正如同薇閣辦學的精神「中西並用，走向世界」，不僅讓學生近距離接觸世界級學者，更有助於提升校園整體學術氛圍。
