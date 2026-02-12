因應短延時強降雨 台南70校擬設置汰換防水閘門

因應極端氣候短延時強降雨，台南市政府今年度編新台幣2200萬元，預定協助全市70所學校設置及汰換防水閘門，且在汛期前完成，強化校園防災整備。

南市府教育局今天指出，市府民國113年凱米颱風過後全面盤點各校防水閘門設置及汰換需求，並將校園防汛設施納入整體防災政策規劃；今年度設置及汰換防水閘門，守住校舍最易受雨水倒灌關鍵出入口、地下空間與設備間等，降低豪雨來襲損失。

教育局說明，防水閘門是校舍防汛第一道防線，遇到短延時強降雨時阻擋外水倒灌，降低教室、走廊、電力設備和教學器材受損機率，減少清理復原時間，災後快速恢復教學運作。

教育局表示，後續將結合校園排水改善、排水溝清淤、校舍防水修繕及防災演練等，督導學校建立巡檢與保養機制，確保汛期即時發揮設備功能，以強化校園防災韌性。