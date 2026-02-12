曾恐嚇刀剁手…桃園魔頭女教師仍在校 網友痛揭霸凌：終於逃出魔爪

對許多人而言，求學階段老師的一句鼓勵，可能將人從水深火熱的煎熬中救出，但老師的霸凌、虐待也可能數十年後仍讓人受盡折磨。一名女網友在Threads上爆料，她指出桃園某國小一名女老師是霸凌慣犯，苦嘆「被她虐待到現在心裡還有陰影」。

一名女網友在Threads爆料桃園某國小女教師霸凌劣跡，她指出當年除了莫名被罰寫之外，甚至還被該名女教師毆打到流鼻血。原PO提到，該名女教師曾逼自己脫下外套，命令全班同學輪流聞自己身上的味道，還要求全班同學排擠自己，讓她哀嘆「國小被她虐待到現在心裡還有陰影」。

霸凌事件曝光，許多當過該名女教師學生的網友紛紛出面訴苦，有人提到當時班上一名單親家庭的女同學，僅因成績不理想，就被女教師大力捏扯臉頰、耳朵導致瘀青，讓他直言「即使現在已經快大學畢業了，那些恐懼依然歷歷在目」。

另一名女網友表示，這名女教師是標準雙面人，在家長眼中是一名會替孩子著想的好老師，無論孩子如何哭訴，家長只會認為「因為我們不乖，所以被老師處罰」。此外她回憶畢業典禮當天，身旁同學悠悠吐出「終於逃出魔爪」，讓她感嘆「能想像這句話，從僅有11、12歲的孩子口中說出口有多沉重嗎？」

還有網友翻出這名女教師過去的霸凌事蹟，根據「自由時報」報導，2017年時這名女教師就遭家長控訴，不僅掌摑、敲腦，甚至還持刀恐嚇學生，最後孩子被迫轉學。

事件在Threads上發酵後，桃園市議員黃瓊慧表示已去函桃園市教育局，要求調查該校的霸凌通報與陳情紀錄，並說明後續處置與教學現況。另外，一名自稱該校現任教務主任的網友留言，他表示校方目前正積極釐清並深入了解相關細節。根據「NOWNEWS」報導，因為該女教師目前人在南部，詳細情況仍待進一步了解，但強調會公正客觀處理，若霸凌事件屬實，將會依法行政。