賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳山高中遭網友爆料，校慶原預計徵選10位女學生，當作傑出校友的伴遊與陪聊對象，事件炎上後才改為不限性別的10位同學。圖／取自鳳山高中臉書
鳳山高中遭網友爆料，校慶原預計徵選10位女學生，當作傑出校友的伴遊與陪聊對象，事件炎上後才改為不限性別的10位同學。圖／取自鳳山高中臉書

每當碰上校慶，有的學校會舉辦園遊會讓師生同樂，有的學校則會邀請傑出校友回校，用自身經驗勉勵學弟妹。近日，高雄市鳳山高中傳出一件令人咋舌的性平案，網友在Threads爆料，校方宣布徵選10位女學生，在校慶當傑出校友的伴遊。事件炎上，甚至驚動高雄市議員陳慧文、民進黨立委黃捷，校方才調整為「邀請10位同學擔任一對一接待志工」。

一名網友在Threads爆料鳳山高中性平爭議，只見原PO貼出一張對話截圖，鳳山高中祭出一支嘉獎與4小時志工服務時數當誘因，預計在3月28日的校慶當天，徵選10位「笑容可掬、善於交流」的女學生幫忙接待傑出校友，任務除了帶校友逛校園，還需要1對1陪聊學校事物，直到帶領校友進入禮堂才結束。

鳳山高中「限定女學生」的伴遊徵選條件，讓原PO氣得大罵「到底什麼封建時代習俗，有夠噁」。貼文曝光後吸引眾多鄉民出征，「請問校友是跟自己學校不熟嗎？」、「鳳中什麼時候變這樣了？有夠丟臉」、「請一對金童玉女在前面給校友引路好了」。

誇張伴遊內容也讓黃捷浮出水面，直呼「要求女學生陪同？看起來非常有問題，我來了解」。另外，陳慧文表示聯絡高雄市教育局後，關於鳳山高中招募女學生伴遊傑出校友一事，校方於昨（11）日修正條件，從原本限制女學生，改為邀請10位同學擔任一對一接待志工。對於招募校慶禮賓大使惹出的爭議，校方表示虛心接受並感謝外界給予的建言，後續將更落實性別平等觀念。

根據性別平等教育法第14條，學校不得因學生之性別、性別特質、性別認同或性傾向而給予教學、活動、評量、獎懲、福利及服務上之差別待遇。但性質僅適合特定性別、性別特質、性別認同或性傾向者，不在此限。

