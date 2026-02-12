6.1強震重創台東體中 校園滿目瘡痍…教育部核定1500萬急搶修
去年台東卑南鄉發生規模6.1強震，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重。校舍嚴重受損，校園滿目瘡痍，師生安全備受考驗。經立委陳瑩與莊瑞雄要求教育部全力協助災後復原。教育部國教署昨核定1500萬元復原經費。
陳瑩表示，教育部迅速核定1500萬元經費，將用於結構補強與災損復原工程，並由專業結構技師進行安全評估與監督，確保工程品質與施工安全。未來也將持續追蹤修復進度，要求教育部全力協助學校如期完成復建，讓師生安心。
台東體中長年培育眾多優秀體育人才，是東部專業運動訓練的重要基地，更是許多孩子逐夢的起點。然而校舍先前已歷經颱風受損，結構尚未完全修復，又遭強震重創，硬體設備雪上加霜，不僅訓練場館受影響，師生作息受到衝擊。
莊瑞雄則強調，體中是孕育體育人才的重要搖籃，訓練安全刻不容緩。他與陳瑩將持續緊盯災後復建工程與經費執行，確保中央資源迅速到位、場館如期完工，絕不讓孩子的訓練環境因天災而打折。
【編輯推薦】
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。