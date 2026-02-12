6.1強震重創台東體中 校園滿目瘡痍…教育部核定1500萬急搶修

去年台東卑南鄉發生規模6.1強震，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重。校舍嚴重受損，校園滿目瘡痍，師生安全備受考驗。經立委陳瑩與莊瑞雄要求教育部全力協助災後復原。教育部國教署昨核定1500萬元復原經費。

陳瑩表示，教育部迅速核定1500萬元經費，將用於結構補強與災損復原工程，並由專業結構技師進行安全評估與監督，確保工程品質與施工安全。未來也將持續追蹤修復進度，要求教育部全力協助學校如期完成復建，讓師生安心。

台東體中長年培育眾多優秀體育人才，是東部專業運動訓練的重要基地，更是許多孩子逐夢的起點。然而校舍先前已歷經颱風受損，結構尚未完全修復，又遭強震重創，硬體設備雪上加霜，不僅訓練場館受影響，師生作息受到衝擊。

莊瑞雄則強調，體中是孕育體育人才的重要搖籃，訓練安全刻不容緩。他與陳瑩將持續緊盯災後復建工程與經費執行，確保中央資源迅速到位、場館如期完工，絕不讓孩子的訓練環境因天災而打折。 去年台東卑南鄉發生規模6.1強震，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重。圖／立委陳瑩辦公室提供