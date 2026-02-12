六級強震重創台東體中 立委協調1,500萬元修繕費

去年12月24日台東發生芮氏規模6.1強震，地震發生後，立委陳瑩與莊瑞雄第一時間聯繫教育部長鄭英耀，要求教育部全力協助台東體中辦理復原工作。教育部國教署11日正式核定新台幣1,500萬元復原經費，協助學校進行修繕重建。

去年台東強震，震央位於卑南鄉，鄰近震央的國立台東大學附屬體育高級中學災情慘重，多棟校舍天花板坍落、水管爆裂、牆面龜裂，擊劍館整片輕鋼架掉落，學生餐廳與宿舍設施嚴重受損，校園滿目瘡痍。

校舍原已歷經颱風受損，結構尚未完全修復，又遭強震重創，硬體設備雪上加霜，不僅訓練場館受損，學生住宿與日常生活也受到影響，師生安全備受考驗。

陳瑩指出，體中承載的是孩子的未來與台東的榮耀，絕不能因經費不足而讓校園安全打折。台東體中校長陳明志表示，相當感謝陳瑩與莊瑞雄二位委員長期關心校園環境，讓師生可以安心的學習與教學。

陳瑩指出，此次核定的1,500萬元經費，用於結構補強與災損復原工程，並由專業結構技師進行安全評估與監督，確保工程品質與施工安全。未來也將持續追蹤修復進度，要求教育部全力協助學校如期完成復建，讓學生安心上課、專心訓練，讓台東體中早日恢復完整機能。

莊瑞雄強調，台東體中是孕育體育人才的重要搖籃，訓練安全刻不容緩。他和陳瑩將持續緊盯災後復建工程與經費執行，確保中央資源迅速到位、場館如期完工，絕不讓孩子的訓練環境因天災而打折。

台東體中長年培育眾多優秀體育人才，是東部專業運動訓練的重要基地，更是許多孩子逐夢的起點。陳瑩表示，感謝教育部長鄭英耀協助，極積關心校園安全及學生權益，讓體中儘速恢復正常教學與訓練功能。