為國中小學生換舒適課桌椅 中市舊桌椅學校和學生優先領用

台中市政府為國中小學汰換課桌椅，但換下來的舊課桌椅因量達15萬套拍賣不易，決定釋出並學校和學生優先領用。市長盧秀燕上午特別到東興國小視察此一業務，逐一訪談小朋友。小朋友說，領回的課桌椅仍可當書桌，甚至還有阿媽很喜歡，可以懷舊。

盧秀燕說，新式的課桌椅是市府特別徵詢問物理治療師、復健師的意見才設計訂作，小朋友可以自行調整高度，不僅坐起來舒適，桌面和置物處還有特別設計，有助於學習時的專注，去年開始分階段汰換後，今年底前可以全部都換成新的。

她說，汰換課桌椅經費4.5億元，全都是台中市自己籌措，可以把過去木質的、不符人體工學且沒有辦法調整的課桌椅汰換，換成新式課桌椅，會符合孩子們的人體工學，不會影響健康和成長，甚至有助於他學習的專注力。

教育局長蔣偉民說，領用前會先經「台北惜物網」拍賣，拍不出才由學校和學生領用，但並不開放一般民眾領用。 台中市政府為國中小學汰換課桌椅，市長盧秀燕上午特別到東興國小視察，並發給小朋友燈籠。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕說，新式的課桌椅是市府特別徵詢問物理治療師、復健師的意見才設計訂作，小朋友可以自行調整高度，不僅坐起來舒適，桌面和置物處還有特別設計，有助於學習時的專注。記者黃寅／攝影 台中市政府為國中小學汰換課桌椅，市長盧秀燕上午到東興國小視察，小朋友們表演街舞。記者黃寅／攝影