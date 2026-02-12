學生放學免再多走1公里 新竹市11甲公車延駛至南華國中校門口

新竹市11甲公車過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。新竹市政府今宣布，藍1區公車將新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛至南華國中站，強化校園周邊公共運輸服務量能。

新竹市長高虹安表示，這次市府將11甲公車24班次全面延駛至南華國中站，完整銜接上下學時段需求，強化校園周邊交通服務量能，預計可為學生每日節省約20分鐘步行時間，讓家長更安心、學生更便利，真正實現「下車就到校、出校就上車」的通學目標。

新竹市交通處長林正光說明，藍1區公車自即日起新增6班次，其中上午時段增加4班次、下午時段增加2班次，不僅可有效分流學生通學人潮，也對沿線居民日常通勤帶來實質助益。此外，11甲公車路線延駛至南華國中站後，將切實解決學生放學時需步行長距離搭車的不便，完善校園周邊交通接駁功能，打造更安全、便利的通學環境。

市府補充，今年將推動「公車創新大計畫」，推出「公車駕駛員加薪2萬元」措施，透過實質提升薪資待遇，協助客運業者穩定人力並招募新血，進而增加公車班次、強化整體營運量能。此次藍1區公車增開6班次，除加開平日上下學尖峰時段外，並同步調整全時段班距配置，有效分散人潮、縮短候車時間，提升整體搭乘舒適度與便利性。 新竹市11甲公車過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。圖／新竹市政府提供