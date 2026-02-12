掏5千元買蘭花後轉贈義賣 國一生：過年前為需要被照顧者做點事

嘉義縣朴子市一張賣蘭花擺攤遭檢舉開出的交通紅單，意外引出一段最動人的篇章。焦點不在紅單，而是1名國中一年級男學生「阿倫」，拿出存了許久的5000元私房錢，買下多盆蘭花，隨即全數轉送義賣，將善意再度放大，幫助更多弱勢家庭。

「阿倫」是在社群平台看到文化里長楊石旭分享「賣蘭花阿伯」的貼文後，默默把故事放在心裡。日前他走到鎮安宮廣場，沒有張揚、沒有要求關注，只是單純掏錢買花。對國一學生而言，5000元並非小數目，卻不是為了自己，而是希望幫助一位靠賣蘭花維生的長者。

更令人動容的是，「阿倫」並未將蘭花帶回家，而是轉送給「若竹兒教育基金會」進行過年前義賣，盼望讓這份心意持續流動，成為幫助更多孩子與家庭的力量。里長楊石旭問他為何會這麼做，「阿倫」靦腆地說，從小到大，身邊常有需要被照顧的同學，他看在眼裡、記在心裡，因此想在過年前替他們做點事。

這起事件源自擺攤賣蘭花劉姓阿伯因占用道路擺攤遭檢舉開單，文化里長楊石旭協助在社群分享故事後，獲得鄉親支持，有人買花、有人提供合法攤位，善意在社區間擴散。楊石旭表示，最珍貴的不是金額多寡，而是一個孩子用行動證明，善良不分年紀，也能改變一座城市的溫度。