彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准
彰化縣某國小附設幼兒園主任被檢舉超收學費，彰化地檢署傳訊該主任後，依涉嫌「貪汙治罪條例」且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，該主任在幼教界服務近30年，得過教育部教學卓越獎、師鐸獎等，爆發弊案，震憾彰化教育界。
據了解，該名國小附設幼兒園主任原在他校擔任幼兒園老師，後來調任此國小附設幼兒園擔任主任後，深獲家長肯定，但日前卻遭檢舉她超收學費，該幼兒園收費比縣府所定收費標準高，懷疑主任上繳公庫的繳費明細和收費通知的金額不一樣，疑似中飽私囊。
彰化地檢署昨晚傳訊該名主任後，認為供詞有疑點，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，今天下午法院開羈押庭後准押禁見，檢方說，目前此案偵辦中，相關細節不便說明。
不過據了解，不少家長並不知自己被超收費用，直到傳出主任被約談後，才得知自己可能被超收學費，還有家長說，這主任是名師，以為收費較高是正常。
這名主任在幼教界服務近30年，因教學認真，推動美感教育、協助家長帶孩子接受早療等，得獎連連，傳出她可能做假帳，超收學費，讓家長和教育界都大為震驚。
