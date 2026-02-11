一群家長不知情！彰化某幼兒園主任涉超收學費還私吞 遭收押禁見

彰化1名國小附設幼兒園主任疑超收學費中飽私囊，昨天經彰化地檢署檢察官訊問後，認其涉犯貪污治罪條例，且有串供滅證之虞，向彰化地院聲押禁見，今天地院開庭裁定獲准。

據指出，這間國小附設幼兒園已成立10多年，該名主任原本在他校擔任幼兒園教師，在幼兒園成立後即擔任主任，因此取得家長信任。即使幼兒園收取費用比縣府所定收費標準高，家長仍依單據繳交費用；多名家長昨天接到檢方通知約談詢問收費細節，才得知遭幼兒園超收費用。

彰化地方檢察署今天表示，案件仍在偵辦中，無法說明。彰化地方法院下午開羈押庭，認為其犯罪嫌疑重大，恐有勾串、逃亡之虞，裁准收押禁見。