家長錢最好賺？彰化某國小附設幼兒園主任 疑超收學費私吞遭調查

彰化縣某國小附設幼兒園主任被家長指控超收學費，彰化地檢署傳訊該主任後，認為有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，調查偵辦中。

據了解，該名國小附設幼兒園主任原在他校擔任幼兒園老師，後來調任此國小附設幼兒園主任後，也深獲家長肯定，但日前卻遭檢舉他超收學費，該幼兒園收費比縣府所定收費標準高，家長甚至懷疑主任中飽私囊。

彰化地檢署昨晚傳訊該名主任後，認為供詞有疑點，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押，今天下午開羈押庭，檢方說，目前此案偵辦中，相關細節不便說明。不過據了解，不少家長並不知自己被超收費用，直到傳出主任被約談後，才得知自己可能被超收學費。