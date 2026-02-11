助僑生解思鄉之愁 中小學紛辦春節文化活動

快訊

中央社／ 台北11日電

目前全台約有6000多名僑生就讀中小學，許多人寒假和春節也留在台灣，為解思鄉之愁，學校紛紛舉辦春節活動，透過餐敘、祭祖等文化活動，提供情感支持和溫暖。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度在台就讀僑生，高級中等學校有6211人、國民中學9人，國民小學9人。

今年中小學寒假連接農曆春節，有長達一個月的假期，但還是有很多僑生沒有返回僑居地。教育部特別關注在台僑生的學習與生活需求，由各校加強關懷措施，透過春節聯歡活動、年節文化體驗、關懷餐敘及師長陪伴等方式，讓學生感受台灣年節文化與校園溫暖。

新北市私立莊敬工家、高雄市私立中山工商、高雄市私立三信家商等學校，就舉辦春節聯歡活動，促進僑生間的文化交流。活動涵蓋祭祖儀式、聯歡表演等，讓僑生在歡慶佳節之際，深刻感受濃厚節慶氛圍。

教育部表示，僑生教育不僅為教育國際化的重要一環，更是培育優質技職人才、深化國際交流的重要基石。未來將持續於重要節慶期間，規劃更多具深度與意義的活動，豐富僑生學習與生活經驗。

春節 小學 教育部
