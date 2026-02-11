從山谷唱到世界舞台締造3金傳奇 六龜寶來國中獲藝術教育貢獻獎
教育部第12屆藝術教育貢獻獎揭曉，高雄市六龜山區寶來國中名列績優學校，歷經莫拉克風災後重建，用十年時間走向金牌之路，3度站上世界合唱大賽最高頒獎台，讓台灣部落歌聲被國際聽見。
寶來國中合唱團成立於2015年，從一開始就以布農族八部合音為根基，逐步發展出融合布農、拉阿魯哇、平埔、閩南與客家元素多元曲目，偏鄉山區合唱團沒有顯赫資源，用最紮實的訓練與最純粹的歌聲，一步步走向國際。
2018年，合唱團首度遠征南非參加世界合唱大賽，一舉奪下金牌，為寶來國中寫下校史新頁，也讓外界第一次注意到這支來自台灣山谷的隊伍。
5年後，2023年再次站上世界賽舞台，又一次以細膩而充滿力量的歌聲奪金，2024年寶來國中更成功完成金牌連霸，3度在世界合唱大賽摘金，成為台灣校園合唱團中少見的紀錄。
校長潘如萍表示，金牌背後是長年累積的訓練與團隊默契，學生從基礎發聲、族語咬字到多聲部和聲層次，反覆打磨細節，也在一次次出國比賽中，學會在世界舞台上穩定發揮，這條金牌之路不只是比賽成績的堆疊，更是一段把偏鄉孩子推向國際視野的成長歷程。
潘如萍說，今年寶來國中將再度前往瑞典，挑戰第13屆世界合唱大賽，希望延續這條金牌之路，讓世界持續聽見來自台灣山林歌聲，這次獲得藝術教育貢獻獎，不只是對學校的肯定，更是對這群孩子多年努力最好註解。
