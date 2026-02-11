中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張廖萬堅親切的替市長盧秀燕遞上手套，站在張廖萬堅後方、要參選北屯區市議員的運動局專員、國民黨籍吳宗學看到張廖萬堅的帽子繫帶未戴好，也馬上伸手協助，替張廖萬堅重新繫好，彼此互動良好，可說是一團和氣。

還不僅於此，廍子國中的一期校舍今慶祝落成，動土的是第二期校舍。但一期的工程費中央出了一半，盧秀燕因此在致詞後，特別介紹這一部分，除了感謝張廖萬堅，也邀請他上台致詞。稍後的有獎問答部分，盧秀燕也請要參選下屆市長的民進黨提名人、立委何欣純一起主持。何欣純是今天唯一到場的下任市長參選人，國民黨的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都未現身。

盧秀燕展現了好風度，何欣純活動後受訪時表示謝謝她，並說盧秀燕市長在動土等活動上的風格就是舉辦有獎徵答，謝謝她的邀請，以及市政開展順利。「未來主政後」，她一定不分彼此、不分黨派，廣邀大家參加市政活動。

台中市的北屯廍子地區人口增加快速，學生得跨區就讀，市府因此興建廍子國中，未來可以銜接廍子國小的畢業生。但盧秀燕也說，學校還在蓋，但地方已有希望再增班的聲音，但第二期的經費「中央都沒有（補助）」，而是台中市政府賣地自籌。

盧秀燕細數自己任內已蓋10所學校，北屯地區就有5所。她說，孩子要喝免費的牛奶、換課桌椅、吃免費的營養午餐、蓋新學校，但台中市的稅收沒那麼多。廍子國中8月開學後就可吃到市府提供的免費營養午餐，並有可以調整高度的全新課桌椅可以使用，都是台中市自己的經費，希望未來有賴中央可以補助。

張廖萬堅致詞時說，財劃法修訂之後，台中市多了290多億元，希望市長多多投資在教育，中央一定會配合。 台中市的廍子國中校舍動士典禮上，民進黨籍的教育部次長張廖萬堅（中左）親切的替市長盧秀燕（紅衣）遞上手套。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕請要參選下屆市長的民進黨提名人、立委何欣純一起主持有獎徵答。記者黃寅／攝影