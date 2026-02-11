快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

聽新聞
0:00 / 0:00

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
站在張廖萬堅身後、要選北屯市議員的國民黨籍吳宗學看到張廖萬堅的帽子繫帶未戴好，馬上伸手協助，替張廖萬堅重新繫好。記者黃寅／攝影
站在張廖萬堅身後、要選北屯市議員的國民黨籍吳宗學看到張廖萬堅的帽子繫帶未戴好，馬上伸手協助，替張廖萬堅重新繫好。記者黃寅／攝影

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張廖萬堅親切的替市長盧秀燕遞上手套，站在張廖萬堅後方、要參選北屯區市議員的運動局專員、國民黨籍吳宗學看到張廖萬堅的帽子繫帶未戴好，也馬上伸手協助，替張廖萬堅重新繫好，彼此互動良好，可說是一團和氣。

還不僅於此，廍子國中的一期校舍今慶祝落成，動土的是第二期校舍。但一期的工程費中央出了一半，盧秀燕因此在致詞後，特別介紹這一部分，除了感謝張廖萬堅，也邀請他上台致詞。稍後的有獎問答部分，盧秀燕也請要參選下屆市長的民進黨提名人、立委何欣純一起主持。何欣純是今天唯一到場的下任市長參選人，國民黨的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都未現身。

盧秀燕展現了好風度，何欣純活動後受訪時表示謝謝她，並說盧秀燕市長在動土等活動上的風格就是舉辦有獎徵答，謝謝她的邀請，以及市政開展順利。「未來主政後」，她一定不分彼此、不分黨派，廣邀大家參加市政活動。

台中市的北屯廍子地區人口增加快速，學生得跨區就讀，市府因此興建廍子國中，未來可以銜接廍子國小的畢業生。但盧秀燕也說，學校還在蓋，但地方已有希望再增班的聲音，但第二期的經費「中央都沒有（補助）」，而是台中市政府賣地自籌。

盧秀燕細數自己任內已蓋10所學校，北屯地區就有5所。她說，孩子要喝免費的牛奶、換課桌椅、吃免費的營養午餐、蓋新學校，但台中市的稅收沒那麼多。廍子國中8月開學後就可吃到市府提供的免費營養午餐，並有可以調整高度的全新課桌椅可以使用，都是台中市自己的經費，希望未來有賴中央可以補助。

張廖萬堅致詞時說，財劃法修訂之後，台中市多了290多億元，希望市長多多投資在教育，中央一定會配合。

台中市的廍子國中校舍動士典禮上，民進黨籍的教育部次長張廖萬堅（中左）親切的替市長盧秀燕（紅衣）遞上手套。記者黃寅／攝影
台中市的廍子國中校舍動士典禮上，民進黨籍的教育部次長張廖萬堅（中左）親切的替市長盧秀燕（紅衣）遞上手套。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕請要參選下屆市長的民進黨提名人、立委何欣純一起主持有獎徵答。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕請要參選下屆市長的民進黨提名人、立委何欣純一起主持有獎徵答。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中市 張廖萬堅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／台中廍子國中動土 盧秀燕任內建11校舒緩人口壓力

迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

相關新聞

高雄市某小學爆霸凌！家長控安親班處置消極 教育局：已隔離輔導　

高雄市某小學爆霸凌，一名小一學童放學在校門口等待安親班接送，遭另名學童拿雨傘、樹枝戳傷背部，造成多處擦挫傷，教育局介入調...

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張...

高雄某國小導師扯學童髮「雙腳懸空」逼入座 調解賠償獲緩刑

蔡姓男子民國113年間擔任高雄某國小班導師，涉強拉學童、甚至扯髮入座遭起訴；經橋院審理，依成年人故意對少年犯強制罪，處拘...

機器人大賽台灣選拔 台南佳里學子連3年獲赴美參賽資格

台南佳里「Mystery共學團體」，參加「2025–2026 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」成績斐然，除奪下重要獎項...

國機國造先驅中興號教練機 兆湘國小整新成打卡地標

高雄岡山區兆湘國小一架空軍捐贈、編號0720「中興號」教練機，擁有40多年歷史，校方於去年底完成整體噴修與檢整工程，今年...

竹市三民國中頻遭惡意爆料「逼退老師」 校方：已造成學校聲譽受損　

新竹市三民國中近期頻遭惡意爆料，校方今開記者會說明，校方指出，學校近期遭民眾向特定媒體爆料，以近乎「編劇式」陳情做出錯誤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。