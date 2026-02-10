瑞芳區鼻頭國小攜手臺北教育大學 舉辦AIoT推廣科學營
新北市瑞芳區鼻頭國小攜手國立臺北教育大學，共同辦理「AI智慧車車停看聽」AIoT推廣科學營，透過連續三天的密集課程，將自駕車技術、物聯網應用與生成式AI等前沿科技引入校園。活動結合「智慧車動手做工作坊」、「AIoT探索營」及「AIoT科普營」，讓學生在實作中探索科技應用，學習氣氛熱絡，成果豐碩。
本次科學營由國立臺北教育大學專業團隊精心規劃，依學生學習需求設計循序漸進的AIoT課程內容，涵蓋自駕車、物聯網與生成式AI三大主題。學生透過組裝 mBot 智慧車，搭配 Pixetto 影像辨識感測器，體驗自駕車循線與障礙物辨識；並使用 micro:bit 結合機器學習概念，設計「智慧刷牙助理」，呼應聯合國永續發展目標 SDGs 第3項「健康與福祉」，培養資料蒐集、模型訓練與問題解決能力。
課程最後引導學生操作生成式AI工具進行文字與圖像創作，並透過小組討論與成果分享，認識AI在教育、設計與生活中的多元應用，同時強調AI生成內容的限制、著作權與使用規範，培養學生正確的科技使用態度與數位公民素養，讓科技學習不僅止於操作，更延伸至思辨與責任。
鼻頭國小校長李延昌表示，感謝國立臺北教育大學專業團隊為學生打造完整且有深度的學習體驗，從硬體組裝、程式設計到AI創作，幫助孩子建立完整的AIoT知識架構。參與活動的學生也興奮分享，親手組裝智慧車、訓練AI辨識動作與進行AI創作，讓科技學習變得有趣又有成就感，也更加理解AI應用時應遵守的規範與責任。
