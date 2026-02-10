高雄某國小導師扯學童髮「雙腳懸空」逼入座 調解賠償獲緩刑

蔡姓男子民國113年間擔任高雄某國小班導師，涉強拉學童、甚至扯髮入座遭起訴；經橋院審理，依成年人故意對少年犯強制罪，處拘役30天、得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，法官考量，蔡男坦承犯行，於審理中與學童家屬達成調解並支付賠償金，且學童家屬撤回對蔡男所犯傷害部分告訴，及同意法院對蔡男所犯其餘犯行從輕量刑或給予緩刑。

法官認為，蔡男以實際行動填補其所肇生損害，犯後有積極面對、反省負責態度，且取得學童家屬原諒，兼衡蔡男教育程度、已退休及健康狀況等，依成年人故意對少年犯強制罪，處蔡男拘役30天，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

橋頭地檢署起訴書提到，蔡男於113年11月間擔任高雄市某國小班導師，他在任教期間某日，認為已是開始上課時間，而有一名學童尚未回教室座位就坐，本應以口頭勸誡回座即可達維護上課秩序效果，涉嫌於教室門口以手強行拉扯此名學童衣領後，將其拖拉至座位上。

檢方查出，蔡男涉嫌再拉扯學童頭髮，致其雙腳懸空後，強行將學童拉至教室最後一排座位坐下；全案經學童家屬報警偵辦，橋檢偵結依法提起公訴。