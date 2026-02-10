高雄市某小學爆霸凌！家長控安親班處置消極 教育局：已隔離輔導　

高雄市某小學爆霸凌，一名小一學童放學在校門口等待安親班接送，遭另名學童拿雨傘、樹枝戳傷背部，造成多處擦挫傷，教育局介入調查認定霸凌案成立，2名學童分別均接受心理輔導。被害學童家長不滿安親班處置消極，今天出面控訴未將加害者退班，質疑安親班未保障孩子安全；對此，業者回應學生有受教權，已採隔離措施並持續追蹤、輔導。

受害學童家長指出，去年初放學後，小孩與其他學童在校門口等候安親班接送時，遭不同班級學生霸凌，不僅被推擠、拉扯，甚至拿垃圾桶、落葉倒扣在頭上，向學校反映後，經調查，確認屬校園霸凌事件，並調整座位與班級安排。

家長說，曾向安親班反映，調查報告中已確認至少有兩次明確施暴紀錄，實際次數恐更多，不該讓加害者處於同一學習環境，憂心孩子安全無法獲得保障，但安親班處置消極，去年9月決定不再上安親班。

業者今坦承，接送當下未及時阻止衝突，已將隨車老師調職處分，居中協調家長道歉，霸凌案成立後，也配合採隔離措施，將會持續追蹤、輔導。

教育局調查指出，這起事件發生在去年3月，2名小一學童等安親班接送起衝突，安親班隨車人員未能於第一時間察覺，即時介入處置，獲報後立即介入督導，就人員管理、學生照護及退費權益等事項完成查核與處理，將持續加強稽查，確保補教學習環境安全。

學生所屬學校於接獲疑似校園霸凌檢舉後，皆依校園霸凌防制準則啟動調查，2名學童正在進行個別的輔導與關懷追蹤。

教育局表示，已要求業者全面檢討人員管理機制，並對未能即時制止衝突的隨車人員予以調職處分，業者已採取隔離上課措施，對於任何形式霸凌行為秉持「零容忍」原則，將持續強化督導與管理，讓家長、學生安心學習。 高雄市楠梓區某小學爆霸凌，受害學童家長出面控訴安親班處置消極，無法保障孩子安全。記者郭韋綺／攝影 高雄市楠梓區某小學爆霸凌，受害學童家長出面控訴安親班處滯銷及，未將加害者退班，無法保障孩子安全。記者郭韋綺／攝影 高雄市楠梓區某小學爆霸凌，受害學童家長出面控訴安親班處置消極，無法保障孩子安全。記者郭韋綺／攝影