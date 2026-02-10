香菜自己種、鹹菜自己醃 桃市龍岡國小將遷校記憶揉進包子裡
即將遷校的桃園市龍岡國小近日舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，邀請知名網路料理創作者章新老師與豫魯老師到校指導，帶領親師生從揉麵、包餡到蒸煮，體驗包子製作的完整過程，為學校一整年食農教育課程畫下溫暖句點。
龍岡地區向來是閩南、客家、外省、滇緬與新住民文化交會之地，兩位老師以外省二代擅長的眷村麵點技藝，引導孩子在實作中接觸不同文化樣貌。本身也是中壢龍岡在地人的章新老師，從饅頭與包子的演變談起，連結龍岡眷村發展與校名脈絡，他提到包子不只是一道料理，更是承載地方記憶與文化情感的載體，讓孩子體會「這塊土地的味道」。
活動使用的食材也來自學生的學習歷程，香菜由孩子在校園中親手種植，客家鹹菜則是師生共同栽培、醃製的成果。學生郭恩汝表示，能把親手做的包子帶回家分享特別有成就感，「因為裡面有我們自己種的菜，會想到學校以前的生活。」她說雖然即將搬校有些不捨，但覺得舊校園的記憶不會消失。
校方表示，今年度的食農教育並非零散活動，而是以遷校歷程為主軸，系統性規畫不同年段的學習內容。低年級以校園裡的酪梨樹為教材，帶孩子觀察植物生長、理解生命延續與準備的意義；中年級從動物福利蛋出發，引導學生思考飲食選擇背後的生命價值。
高年級則透過親手製作梅子醋，在等待發酵的過程中學習時間、記憶與告別。本次「味道帶路」活動，正是將一整年學習經驗重新聚合的總結時刻。該計畫參與桃園市114年度「友善環境・健康好餐」食農教育推廣計畫，在近30所學校中榮獲「優等」肯定。
校長彭康助說，學校希望將遷校這個孩子正在經歷的真實議題，轉化為可學習、可理解、也能安放情緒的課程。教育局指出，未來將持續結合在地特色推動食農教育，陪伴孩子迎向下一階段的學習旅程。
