快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

香菜自己種、鹹菜自己醃 桃市龍岡國小將遷校記憶揉進包子裡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍岡國小舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，不僅為學校一整年的食農教育課程畫下溫暖句點，也在遷校前留下深刻回憶。圖／桃園市教育局提供
桃園市龍岡國小舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，不僅為學校一整年的食農教育課程畫下溫暖句點，也在遷校前留下深刻回憶。圖／桃園市教育局提供

即將遷校的桃園市龍岡國小近日舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，邀請知名網路料理創作者章新老師與豫魯老師到校指導，帶領親師生從揉麵、包餡到蒸煮，體驗包子製作的完整過程，為學校一整年食農教育課程畫下溫暖句點。

龍岡地區向來是閩南、客家、外省、滇緬與新住民文化交會之地，兩位老師以外省二代擅長的眷村麵點技藝，引導孩子在實作中接觸不同文化樣貌。本身也是中壢龍岡在地人的章新老師，從饅頭與包子的演變談起，連結龍岡眷村發展與校名脈絡，他提到包子不只是一道料理，更是承載地方記憶與文化情感的載體，讓孩子體會「這塊土地的味道」。

活動使用的食材也來自學生的學習歷程，香菜由孩子在校園中親手種植，客家鹹菜則是師生共同栽培、醃製的成果。學生郭恩汝表示，能把親手做的包子帶回家分享特別有成就感，「因為裡面有我們自己種的菜，會想到學校以前的生活。」她說雖然即將搬校有些不捨，但覺得舊校園的記憶不會消失。

校方表示，今年度的食農教育並非零散活動，而是以遷校歷程為主軸，系統性規畫不同年段的學習內容。低年級以校園裡的酪梨樹為教材，帶孩子觀察植物生長、理解生命延續與準備的意義；中年級從動物福利蛋出發，引導學生思考飲食選擇背後的生命價值。

高年級則透過親手製作梅子醋，在等待發酵的過程中學習時間、記憶與告別。本次「味道帶路」活動，正是將一整年學習經驗重新聚合的總結時刻。該計畫參與桃園市114年度「友善環境・健康好餐」食農教育推廣計畫，在近30所學校中榮獲「優等」肯定。

校長彭康助說，學校希望將遷校這個孩子正在經歷的真實議題，轉化為可學習、可理解、也能安放情緒的課程。教育局指出，未來將持續結合在地特色推動食農教育，陪伴孩子迎向下一階段的學習旅程。

桃園市龍岡國小舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，不僅為學校一整年的食農教育課程畫下溫暖句點，也在遷校前留下深刻回憶。圖／桃園市教育局提供
桃園市龍岡國小舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩×眷村×客家麵點」親子手作活動，不僅為學校一整年的食農教育課程畫下溫暖句點，也在遷校前留下深刻回憶。圖／桃園市教育局提供

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

神明也按讚！桃市埔子消防分隊勇闖宮廟保文物 水霧護體嚴防「發爐」

汐止區櫻花季限定食農體驗營 大小朋友手作花朵湯圓

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜輸給皮蛋？獵奇口味洋芋片量販熱銷排行出爐

相關新聞

機器人大賽台灣選拔 台南佳里學子連3年獲赴美參賽資格

台南佳里「Mystery共學團體」，參加「2025–2026 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」成績斐然，除奪下重要獎項...

國機國造先驅中興號教練機 兆湘國小整新成打卡地標

高雄岡山區兆湘國小一架空軍捐贈、編號0720「中興號」教練機，擁有40多年歷史，校方於去年底完成整體噴修與檢整工程，今年...

竹市三民國中頻遭惡意爆料「逼退老師」 校方：已造成學校聲譽受損　

新竹市三民國中近期頻遭惡意爆料，校方今開記者會說明，校方指出，學校近期遭民眾向特定媒體爆料，以近乎「編劇式」陳情做出錯誤...

新北特招開跑 12校釋出逾千席職人名額 AI、半導體課程夯

為引導具備實作潛力與職業興趣的國中學子及早銜接產業趨勢，新北市教育局公告「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入...

椰纖絲製熱電材料 她奪青少年科學獎

科教館昨舉辦二○二六台灣國際科學展覽會頒獎典禮，其中最高榮譽「青少年科學獎」由師大附中學生施冠宇、復興實中學生黃楚涵及日...

校園新鮮事／屏東內埔崇文國中拳擊隊 從零打造勁旅

屏東縣內埔鄉崇文國中拳擊隊成軍四五年，是縣內拳擊常勝軍，今年屏東縣參加Ｕ15、Ｕ17拳擊國手選拔賽，八名學生入選國手，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。