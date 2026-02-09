機器人大賽台灣選拔 台南佳里學子連3年獲赴美參賽資格
台南佳里「Mystery共學團體」，參加「2025–2026 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」成績斐然，除奪下重要獎項並取得世界賽與國際賽代表權，已是連3年取得前往美國休士頓參賽資格，鄉親與有榮焉。
「Mystery共學團體」，是由已停辦的南榮科大機械系教授吳煥文教授與妻子陳秋蘭於2017年創立，長年投入偏鄉科技教育推廣，台灣玉山機器人協會本月5日至8日在高雄國立科學工藝博物館舉辦上述選拔賽，「Mystery共學團體」獲多項殊榮，頒獎典禮上，學生們站上舞台捧起獎盃，難掩激動情緒。
佳里國小校長王聖欽說，Mystery共學團體學生來自不同學校，年齡橫跨小學1年級至高中3年級，平日利用課後與假日自主組隊、跨校合作練習，學生們在技術能力、團隊合作與創意思維上持續累積，終於在全國舞台上開花結果。
其中，在FTC 組賽事中，「Mystery 19213」榮獲冠軍聯盟隊長獎及創意啟發獎首席，取得代表台灣前往美國休士頓參加FTC世界賽的資格；「Mystery Plus 28067」獲得亞軍聯盟隊長獎與評審團特別獎；「Mystery Two 24750」則榮獲創意思維獎首席，3支隊伍皆獲得出國參賽資格。
在FLL Challenge組，隊伍「熱力四射」勇奪第2名，取得澳洲世界賽代表權；「海底撈」獲得FIRST核心價值獎，「新的營家」榮獲FIRST創新計畫獎。
FLL Explore 組中，「創意無限」獲得冠軍—專業風範獎，取得前往越南參加國際賽資格，「佳里旋風隊」則獲得創意建構獎。
吳煥文表示，FIRST 聯盟核心價值在於培養學生工程能力、合作精神與創新思維，能看到來自不同背景、不同年齡的孩子，在同一個團隊中互相學習，是比賽最珍貴之處。
陳秋蘭強調，Mystery共學團體提供有溫度與正確觀念空間給對機器人程式設計有興趣的孩子們共同學習成長，一棒接一棒傳承經驗分享成果 ，Mystery 共學團體已是連續第3年取得前往美國休士頓參賽資格，累積難得的國際經驗。
王聖欽說，為協助學生適應全英文比賽環境，學校將安排外籍教師於早自習及午休時間，加強得獎學生英語口語表達與簡報能力，期盼孩子們在國際賽場，展現台灣學子的自信與實力，為國爭光。
