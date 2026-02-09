國機國造先驅中興號教練機 兆湘國小整新成打卡地標
高雄岡山區兆湘國小一架空軍捐贈、編號0720「中興號」教練機，擁有40多年歷史，校方於去年底完成整體噴修與檢整工程，今年寒假以嶄新姿態重新亮相，意外成為校園熱門的打卡地標。
兆湘國小前身為空軍子弟小學，因緊鄰空軍基地而與空軍發展結下深厚淵源，許多飛官子女在此就讀，也讓這所學校被暱稱為「飛行員的搖籃」。
2014年11月，國防部捐贈中興號教練機公開展示，使兆湘國小成為全台少數在校園內保有實體軍機的學校之一，這架飛機不只是展示，更是我國最早航空自主研發的螺旋槳教練機。
校長陳麗玉表示，歷經10多年風吹日曬，校方去年完成整體整修工程，這次整新不只是一場修復工程，而是一次校園空間與教育理念的再設計，學校同步規畫全民國防通學步道，沿線設置空軍意象牆與航空知識導覽，讓學生在每天進出校門的路徑上，自然接觸航空歷史與國防概念，將抽象的課綱內容轉化為可看的日常風景。
陳麗玉說，校舍也融入飛機堡壘的設計語彙及大型螺旋槳造型地標，讓校園空間彷彿一座縮小版的航空教育園區，希望透過這樣具象且生活化的設計，讓孩子在潛移默化中培養對科學、工程與國防議題的興趣。
未來校方結合課程設計，透過導覽解說、航空主題學習活動與跨領域教學，讓學生從一架實體飛機出發，認識台灣航空發展的歷程，培養科學素養，也建立對公共事務與國防議題的基本理解。
今年寒假，中興號完成整新後，首次迎接返校人潮，意外掀起一波回憶潮，不少校友特地帶著孩子、甚至孫子回到母校合影留念，重溫當年在操場仰望飛機想像飛上天空的童年時光。
校友說，看著煥然一新的中興號，就像看到自己青春再次起飛，也希望下一代能從這架飛機出發，理解空軍的付出與航空科技演進。
