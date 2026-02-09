快訊

國機國造先驅中興號教練機 兆湘國小整新成打卡地標

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市兆湘國小中興號教練機是我國最早航空自主研發的螺旋槳教練機，今天寒假以嶄新姿態亮相，吸引校友重返校園拍照打卡。圖／高雄市教育局提供
高雄岡山區兆湘國小一架空軍捐贈、編號0720「中興號」教練機，擁有40多年歷史，校方於去年底完成整體噴修與檢整工程，今年寒假以嶄新姿態重新亮相，意外成為校園熱門的打卡地標。

兆湘國小前身為空軍子弟小學，因緊鄰空軍基地而與空軍發展結下深厚淵源，許多飛官子女在此就讀，也讓這所學校被暱稱為「飛行員的搖籃」。

2014年11月，國防部捐贈中興號教練機公開展示，使兆湘國小成為全台少數在校園內保有實體軍機的學校之一，這架飛機不只是展示，更是我國最早航空自主研發的螺旋槳教練機。

校長陳麗玉表示，歷經10多年風吹日曬，校方去年完成整體整修工程，這次整新不只是一場修復工程，而是一次校園空間與教育理念的再設計，學校同步規畫全民國防通學步道，沿線設置空軍意象牆與航空知識導覽，讓學生在每天進出校門的路徑上，自然接觸航空歷史與國防概念，將抽象的課綱內容轉化為可看的日常風景。

陳麗玉說，校舍也融入飛機堡壘的設計語彙及大型螺旋槳造型地標，讓校園空間彷彿一座縮小版的航空教育園區，希望透過這樣具象且生活化的設計，讓孩子在潛移默化中培養對科學、工程與國防議題的興趣。

未來校方結合課程設計，透過導覽解說、航空主題學習活動與跨領域教學，讓學生從一架實體飛機出發，認識台灣航空發展的歷程，培養科學素養，也建立對公共事務與國防議題的基本理解。

今年寒假，中興號完成整新後，首次迎接返校人潮，意外掀起一波回憶潮，不少校友特地帶著孩子、甚至孫子回到母校合影留念，重溫當年在操場仰望飛機想像飛上天空的童年時光。

校友說，看著煥然一新的中興號，就像看到自己青春再次起飛，也希望下一代能從這架飛機出發，理解空軍的付出與航空科技演進。

高雄市兆湘國小中興號教練機是我國最早航空自主研發的螺旋槳教練機。圖／高雄市教育局提供
空軍 國防部 飛機
