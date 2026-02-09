竹市三民國中頻遭惡意爆料「逼退老師」 校方：已造成學校聲譽受損
新竹市三民國中近期頻遭惡意爆料，校方今開記者會說明，校方指出，學校近期遭民眾向特定媒體爆料，以近乎「編劇式」陳情做出錯誤指控與不實揣測，訊息流傳，引發部分家長與社會關注，讓原本應該平靜的校園多了一些不安與疑慮。校長丁淑觀表示，媒體報導已造成學校聲譽受損，打擊老師士氣，對教育人員嚴重傷害，令人遺憾。
丁淑觀說，近期學校頻遭爆料稱有老師疑似被逼退等指控，對於相關傳聞與揣測，校方始終秉持審慎態度，依法依規處理各項校務，也持續向主管機關與家長代表說明實際情況。校園內教學與導師運作皆正常進行。
丁淑觀表示，報導影射的老師目前仍在擔任導師職務，正常授課中，並無「逼退老師」情事，該案也於去年4月15日由教育主管單位核定結案。為免不實訊息持續擴散，學校已向市府教育處、家長會等相關單位說明，並在今年1月9日發出存證信函，期能中止不實指控。
丁淑觀說，學校始終是學生學習友善的地方，也是教師能專心教學的場域，長期以來在教育制度與法規的嚴格監督及考核下運作。特定人士如持續不實拼湊內容惡意散播，傷害學生傷害教師傷害教育尊嚴，校方將不排除採法律途徑提告。
家長會長陳耀川強調，面對此次報導中提及三民國中相關指控，內容刻意編造不實影射、錯誤連結及片面敘述，已嚴重影響校長個人聲譽及學校形象。三民國中學生人數眾多，建議學校以大局為重，選擇不放大衝突，而是承擔、溝通與修復，希望讓事情回到理性與教育本質。未來，希望學校將更加聖視親師彼此理解，期待親師在理性討論中化解疑慮，讓校園回歸安穩，讓孩子專心學習，讓老師安心教學，也讓家長放心託付。
