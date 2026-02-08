椰纖絲製熱電材料 她奪青少年科學獎

為持續提升競技實力、備戰即將到來的春季賽事，新北市淡水區天生國小田徑隊於寒假期間持續進行訓練，並特別辦理寒假集訓課程，召集20多位田徑隊學生參與，積極為「3月城市盃」及「小學運動會」等重要賽事做準備。

2026-02-06 18:40