校園新鮮事／屏東內埔崇文國中拳擊隊 從零打造勁旅
屏東縣內埔鄉崇文國中拳擊隊成軍四五年，是縣內拳擊常勝軍，今年屏東縣參加Ｕ15、Ｕ17拳擊國手選拔賽，八名學生入選國手，其中五名來自崇文國中，五月將到烏茲別克比賽，小選手全都努力備戰，並分享練拳擊學到「堅持、堅持再堅持，三回合沒有結束前不能輕言放棄」。
崇文國中拳擊隊員廿五人，內有姐妹檔、兄弟檔，奧運選手賴主恩也是崇文國中畢業。上月國手選拔賽揭曉，入選名單為Ｕ15、卅七公斤級陳柔潔，Ｕ15、卅七公斤級陳宇澤，Ｕ17、七十公斤級陳琳，Ｕ17、七十五公斤級鄒承彗與Ｕ17、五十七公斤級潘聖杰。
鄒承彗第二次入選國手，去年是到約旦比賽，鄒承彗說，出國比賽的經驗很難得，與國外選手對戰後，發現自己力量、速度不足，返台後加強訓練。
潘聖杰是瑪家鄉涼山村排灣族，奧運選手賴主恩是他的堂哥，未來想跟堂哥一樣站上國際舞台。陳柔潔從小跟姊姊一起練拳擊，很期待出國比賽。
陳琳說，未來她想當裁判，練拳擊過程體認到，「沒有到最後，三回合沒結束前都不要放棄」。
練拳擊要克服大魔王就是「降體重」。陳宇澤說，他穿雨衣跑步，努力控制飲食。鄒承彗分享，要多吃雞胸肉、蛋。陳琳則說，減重意志力很強，才能控制好嘴巴。
校長黃彗瑄表示，國小沒有拳擊項目，學生到國中體育班從零開始，感謝教練林源手把手的訓練，以校為家，為選手找到適合位置。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。