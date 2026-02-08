聽新聞
校園新鮮事／屏東內埔崇文國中拳擊隊 從零打造勁旅

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣崇文國中拳擊隊的鄒承彗（左起）、潘聖杰、陳宇澤、陳琳、陳柔潔，今年入選Ｕ15、Ｕ17拳擊國手，積極備戰中。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中拳擊隊的鄒承彗（左起）、潘聖杰、陳宇澤、陳琳、陳柔潔，今年入選Ｕ15、Ｕ17拳擊國手，積極備戰中。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉崇文國中拳擊隊成軍四五年，是縣內拳擊常勝軍，今年屏東縣參加Ｕ15、Ｕ17拳擊國手選拔賽，八名學生入選國手，其中五名來自崇文國中，五月將到烏茲別克比賽，小選手全都努力備戰，並分享練拳擊學到「堅持、堅持再堅持，三回合沒有結束前不能輕言放棄」。

崇文國中拳擊隊員廿五人，內有姐妹檔、兄弟檔，奧運選手賴主恩也是崇文國中畢業。上月國手選拔賽揭曉，入選名單為Ｕ15、卅七公斤級陳柔潔，Ｕ15、卅七公斤級陳宇澤，Ｕ17、七十公斤級陳琳，Ｕ17、七十五公斤級鄒承彗與Ｕ17、五十七公斤級潘聖杰。

鄒承彗第二次入選國手，去年是到約旦比賽，鄒承彗說，出國比賽的經驗很難得，與國外選手對戰後，發現自己力量、速度不足，返台後加強訓練。

潘聖杰是瑪家鄉涼山村排灣族，奧運選手賴主恩是他的堂哥，未來想跟堂哥一樣站上國際舞台。陳柔潔從小跟姊姊一起練拳擊，很期待出國比賽。

陳琳說，未來她想當裁判，練拳擊過程體認到，「沒有到最後，三回合沒結束前都不要放棄」。

練拳擊要克服大魔王就是「降體重」。陳宇澤說，他穿雨衣跑步，努力控制飲食。鄒承彗分享，要多吃雞胸肉、蛋。陳琳則說，減重意志力很強，才能控制好嘴巴。

校長黃彗瑄表示，國小沒有拳擊項目，學生到國中體育班從零開始，感謝教練林源手把手的訓練，以校為家，為選手找到適合位置。

排灣族 奧運
