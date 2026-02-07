用「椰纖絲」製作新興熱電材料 她奪2026國際科展青少年科學獎

國立台灣科學教育館於今舉辦「2026台灣國際科學展覽會」（2026 TISF）頒獎典禮，選出數學、物理與天文、化學等13個大會獎得主，最高榮譽「青少年科學獎」則由師大附中學生施冠宇、復興實中學生黃楚涵以及日本籍長坂怜（Sophia Rei Nagasaka）獲得。黃楚涵以椰纖絲為基底製成熱電材料，成本僅4元，盼兼顧環保永續。

私立復興實驗中學高二生黃楚涵，作品《椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用》聚焦解決傳統熱電材料成本高昂、製程複雜的問題。黃楚涵說，現今熱電晶片多以金屬構成，需要高導電體導熱並透過溫差發電，但技術很貴或較麻煩，因此作品嘗試把基底改為不導電的椰纖絲，再放入可導電的奈米顆粒，以此作成熱電材料。

黃楚涵也說明，如風力發電等雖被歸為綠能，但儀器並不環保，選用椰纖絲是盼顧及環保永續，希望連發電器本身都是可回收材料，因此才選用堅固且導熱低的椰纖絲。作品能實際使用，且在高中實驗室就能完成，單一成本只要4塊錢，未來希望透過調整奈米碳顆粒結構，提升其熱電轉換效率。

師大附中三年級的施冠宇以作品《探討黑腹果蠅基因Scny對其卵巢發育以及組蛋白調控之影響》參賽。施冠宇表示，研究選用黑腹果蠅Scrawny基因，發現Scrawny某一細胞中表現的性狀，跟人體多倍體巨大癌症細胞非常相似，形成機制也有雷同之處。

施冠宇談到，多倍體巨大癌症細胞出現於化療後等高壓環境，具治療抗性，也有休眠、復發等機制，部分癌症復發都與多倍體巨大癌症細胞有關，希望透過果蠅模型進而研究人類癌症。

另外，來自日本東京的長坂怜以作品「Drug Repositioning for Novel Genome Engineering Technology」，其將藥物再定位概念引入基因工程領域，抗生素甲氧苄啶（TMP）建立可精準操控的基因調控系統，並加入亮氨酸拉鍊二聚化結構，成功提升Cre-loxP基因重組系統的活性與可控性，使DNA重組效率較既有方法提升約八倍，同樣榮獲青少年科學獎。

評審總召集人、教授李文献指出，本屆新增設工程科B組，希望強化技術型高中學生實作，今年作品也能展現出明確的工程實務取向與跨領域整合能力，研究主題涵蓋機構設計、機電系統、人工智慧與綠能應用，多數作品皆能完成實體系統或功能性原型。

李文献也說，今年也調整作品海報格式、縮減面積，希望學生精選最具代表性與創新價值的內容，以科學邏輯呈現，也避免流水帳式陳述。整體而言，各科別皆能展現跨域整合、實作深度與創新潛力，人工智慧技術應用也較往年增加。

國教署長彭富源表示，台灣十分重視科學教育，近年高中更新增探究與實作課程。本次有32國、逾500位選手和教師參與，教育部將用更多的經費支持科教館，讓活動辦得更大、走得更遠。 2026台灣國際科學展覽會最高榮譽「青少年科學獎」，得獎者分別為師大附中學生施冠宇（左起）、復興實中學生黃楚涵、日本籍學生長坂怜。圖／科教館提供