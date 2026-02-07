聽新聞
0:00 / 0:00
台商捐6千萬元鼓舞彰化「幸福餐券」 寒假繼續造福弱勢學童
彰化縣幸福餐券寒假不打烊，符合領取資格的國小弱勢學生持數位學生證，到三大超商及1家超市即可兌換70元餐點，三大超商響應縣政府照顧弱勢孩子政策，每人加碼10元，可兌換80元優惠套餐或便當。
縣政府今年寒假持續推動「幸福餐券」政策，合作超商有萊爾富便利商店、OKmart來來超商、統一超商和台灣楓康超市，去年寒假幸福餐券金額因應物價上漲已調整為每人70元，國小弱勢生持數位學生證到合作的便利商店、超市即可領取餐點，超商加碼兌換到80元優惠套餐或便當。
縣政府照顧弱勢學童獲得迴響，不僅超商加碼，據了解，1名事業有成台商為回報故鄉，去年抱現金6千萬元到縣政府面交，請縣長王惠美照顧彰化貧困孩子，王惠美深受感動，交給教育處轉發給弱勢學童每人至少1千元。
教育處今表示，低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視認定的學生，都能領取幸福餐券，今年簽約超商的門市遍布縣內各社區，感謝合作超商秉持企業社會責任和公益回饋精神，配合縣府政策還加碼，讓彰化囝仔寒假期間吃得飽、吃得好，營養充足生活好。
【編輯推薦】
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。