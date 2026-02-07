快訊

台商捐6千萬元鼓舞彰化「幸福餐券」 寒假繼續造福弱勢學童

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府與三大超商、1家超市簽約，彰化弱勢國小學童寒假期間可到貼有公告的門市領取幸福餐點。圖／縣政府提供
彰化縣政府與三大超商、1家超市簽約，彰化弱勢國小學童寒假期間可到貼有公告的門市領取幸福餐點。圖／縣政府提供

彰化縣幸福餐券寒假不打烊，符合領取資格的國小弱勢學生持數位學生證，到三大超商及1家超市即可兌換70元餐點，三大超商響應縣政府照顧弱勢孩子政策，每人加碼10元，可兌換80元優惠套餐或便當。

縣政府今年寒假持續推動「幸福餐券」政策，合作超商有萊爾富便利商店、OKmart來來超商、統一超商和台灣楓康超市，去年寒假幸福餐券金額因應物價上漲已調整為每人70元，國小弱勢生持數位學生證到合作的便利商店、超市即可領取餐點，超商加碼兌換到80元優惠套餐或便當。

縣政府照顧弱勢學童獲得迴響，不僅超商加碼，據了解，1名事業有成台商為回報故鄉，去年抱現金6千萬元到縣政府面交，請縣長王惠美照顧彰化貧困孩子，王惠美深受感動，交給教育處轉發給弱勢學童每人至少1千元。

教育處今表示，低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視認定的學生，都能領取幸福餐券，今年簽約超商的門市遍布縣內各社區，感謝合作超商秉持企業社會責任和公益回饋精神，配合縣府政策還加碼，讓彰化囝仔寒假期間吃得飽、吃得好，營養充足生活好。

超商 寒假
