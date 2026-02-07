基隆信義國中首設棒球專項運動績優招生 棒球冬令營在地訓練

基隆市在去年首度於信義國中設立棒球專項的「運動績優」招生，讓喜歡打棒球的學生能夠不受學區限制持續銜接升學，教育處一連五天舉辦棒球冬令營，讓學生在地接受訓練，並在實戰中提升技巧。

基隆市學生棒球冬令營2日開訓，昨天結訓，由基隆市棒委會執行，信義國中校長黃明智率校內棒球團隊協助，由棒球隊教練嚴克強執行營隊計畫，並提供棒球隊訓練場地與技術指導。

基隆市棒委會支援周基榮、楊庚成與蘇殷立三位教練擔任冬令營指導教練。冬令營原預計名額45名，結果總共有95人報名，分成軟式組跟硬式組兩地開練，主要是提供為想留在基隆打棒球的學生搭建訓練平台。

負責指導女生組棒球指導的羅昱晴是東光國小棒球隊出身，國中因為想繼續打球，加入台北北投國中女壘隊一圓棒壘夢，國三奪得全國國中女壘冠軍，高中棄武從文，放棄進入北市商繼續打球機會，回到基隆從基隆女中念到國立金門大學社工系，今年7月畢業後要回基隆就業。

基隆棒委會總幹事霜逸祥說，這位冠軍學姐在寒假提早返回傳授女學生傳接球與打擊的基本動作。高年級學生體驗發球機和參與分組對抗賽，在實戰中提升技巧。

教育處表示，透過辦理學生棒球冬令營，不僅提供學生寒假期間正向且安全的運動學習環境，也減輕家長照顧壓力，更重要的是持續深化基隆基層棒球發展。基隆去年首度於信義國中設立棒球績優招生，讓喜歡打棒球的孩子都能夠不受學區限制持續銜接升學，讓有興趣、有潛力的孩子能在地接受訓練、安心學習。 基隆市學生棒球冬令營2日在信義國中開訓，昨天結訓，學生在地接受訓練、安心學習。圖／基隆市教育處提供 基隆市學生棒球冬令營2日在信義國中開訓，昨天結訓，學生在地接受訓練、安心學習。圖／基隆市教育處提供 基隆市學生棒球冬令營2日在信義國中開訓，昨天結訓，學生在地接受訓練、安心學習。圖／基隆市教育處提供