淡水區天生國小田徑隊寒假集訓 備戰城市盃比賽

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
寒假集訓由教練規劃完整訓練內容，涵蓋體能強化、速度訓練、耐力提升及基本動作修正。 圖／紅樹林有線電視提供
寒假集訓由教練規劃完整訓練內容，涵蓋體能強化、速度訓練、耐力提升及基本動作修正。 圖／紅樹林有線電視提供

為持續提升競技實力、備戰即將到來的春季賽事，新北市淡水區天生國小田徑隊於寒假期間持續進行訓練，並特別辦理寒假集訓課程，召集20多位田徑隊學生參與，積極為「3月城市盃」及「小學運動會」等重要賽事做準備。

天生國小田徑隊長期以來在淡水區及新北市各項田徑賽事中表現亮眼，屢獲佳績，成績名列前茅，展現出穩定且扎實的訓練成果。校方表示，孩子們在賽場上所展現的自信與毅力，不僅是體能與技巧的累積，更是學校長期投入體育教育的成果展現。

天生國小校長陳月華表示，學校一直重視孩子多元發展的學習空間，透過學校整體團隊的努力，只要孩子有興趣，學校就會給予機會，讓孩子能夠盡情探索與嘗試。「我們希望孩子不管是在體育活動，或是其他教育領域，都能找到自己的興趣與專長，讓天份可以被看見、被發揮。」

此次寒假集訓由教練規劃完整訓練內容，涵蓋體能強化、速度訓練、耐力提升及基本動作修正等，透過系統化訓練提升學生競賽狀態，同時也培養孩子自律與團隊合作精神。參與集訓的學生們不畏寒冷，仍每日準時到校訓練，展現出高度企圖心與毅力。

校方指出，天生國小將持續支持學生在運動領域的發展，提供完善訓練環境與資源，陪伴孩子在學習與競技道路上穩健成長。未來也期盼田徑隊在各項賽事中再創佳績，為校爭光，也為淡水區體育發展注入更多活力。

淡水 寒假
