新竹縣六家高中西棟及活動中心重建 工程開工
新竹縣立六家高中西棟及活動中心拆除重建，今天舉辦開工典禮，新竹縣政府表示，2棟建築都採現代化綠建築設計，完工後將提供學生更安全且多元的學習與活動空間。
六家高中西棟及活動中心已超過50年歷史將拆除重建，今天開工動土，縣長楊文科出席致詞說，西棟校舍將規劃地上4樓，設置16間普通教室，預計於116年6月完工；學生活動中心則為地下1層、地上3層建築，可容納約1600人使用，預計於117年1月完工。
他表示，2棟建築均採現代化綠建築設計，導入節能減碳、自然採光與彈性空間配置，不僅提升校園使用效率，也提供多元領域課程與社團活動更完善的場域。
新竹縣教育局長蔡淑貞告訴中央社記者說，六家高中國中部將於115學年度停止招生，117年度轉型為純高中，招生規模可望達51班、2000名學生，以因應竹縣國中就近入學的迫切需求。
因應後續停招，有關六家高中國中部調整後學區，竹縣府教育局指出，在東興里4鄰、9鄰、10至34鄰、46至48鄰、51至52鄰及55至56鄰，調整至勝利國中學區；東興里1至3鄰、5至8鄰、35至45鄰及50鄰，調整至東興國中學區；另東海里全里及芎林鄉下山村6至8鄰，則調整至文興國中學區。
