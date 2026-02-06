學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
考試示意圖。聯合報系資料照
考試示意圖。聯合報系資料照

剛考完學測的高三，幾乎可以說是人生中智力最頂級的時候，不少人會趁著這些知識隨時間流逝前，去考個多益，提早應對未來大學的畢業門檻。

除了畢業門檻，在這段時間考多益的另一個好處就是可以放進學習歷程檔案裡，在個人申請上更有競爭力。但多益成績出來、申請顏色證書都需要時間，想在備審資料上加分的話，建議最晚2月底3月初要去考。

一名學生在臉書社團115學測及分科考生家長交流討論」表示要備考3月8日的多益，經過學測洗禮，閱讀能力不用擔心，想趁寒假期間全力衝刺聽力，又擔心閱讀在這段時間減弱，便上網尋求維持閱讀能力的方法。

網友建議如果是為了短期目標（一個月後的多益），就靠多刷題保持感覺；如果是想長期培養，就是讀原文小說。原文書使用的單字、語法、諺語等都是遠超於多益範圍的，《聯合新聞網》曾報導，一名多益930分的網友在看原文小說時，驚覺多益的單字量大概不到全英文知識的10%。就長遠看來，想維持英文能力，看原文書可以提供很大的幫助。

115學測 多益 英文 個人申請 學習歷程檔案 閱讀 小說
