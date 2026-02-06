學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標
剛考完學測的高三，幾乎可以說是人生中智力最頂級的時候，不少人會趁著這些知識隨時間流逝前，去考個多益，提早應對未來大學的畢業門檻。
除了畢業門檻，在這段時間考多益的另一個好處就是可以放進學習歷程檔案裡，在個人申請上更有競爭力。但多益成績出來、申請顏色證書都需要時間，想在備審資料上加分的話，建議最晚2月底3月初要去考。
一名學生在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」表示要備考3月8日的多益，經過學測洗禮，閱讀能力不用擔心，想趁寒假期間全力衝刺聽力，又擔心閱讀在這段時間減弱，便上網尋求維持閱讀能力的方法。
網友建議如果是為了短期目標（一個月後的多益），就靠多刷題保持感覺；如果是想長期培養，就是讀原文小說。原文書使用的單字、語法、諺語等都是遠超於多益範圍的，《聯合新聞網》曾報導，一名多益930分的網友在看原文小說時，驚覺多益的單字量大概不到全英文知識的10%。就長遠看來，想維持英文能力，看原文書可以提供很大的幫助。
【編輯推薦】
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
▪搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言