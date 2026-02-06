台東學子創意爆發！「零接觸護康天使」連2年金牌 小校也有大驚喜

台東縣科學教育再傳佳績！「2026 IEYI世界青少年發明展：台灣選拔賽」日前公布得獎名單，台東縣代表隊表現亮眼，共奪下2面金牌、2面銅牌及3項佳作。其中，長濱鄉樟原國小與長濱國中表現尤其突出，雙雙摘下金牌。

長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩3位學生的作品「零接觸護康天使」，連續2年榮獲金牌，創意與實用兼具。楊天銘表示，「設計這套系統就是希望行動不便的病患也能安心生活，不用總是依賴別人」。田若晴則說，「看到我們的作品能真的幫助人，我覺得再多努力都值得」。

教育處長蔡美瑤說明，「零接觸護康天使」主要針對在宅急症照護需求，為行動不便病患提供住院等級的居家照護，同時降低院內感染風險。作品採用毫米波雷達技術，病患無需佩戴任何設備，即可全天候監測心跳與呼吸。

她進一步說明，一旦生命徵象異常或病患發出聲控求救訊號，系統會即時透過語音、LED燈板與LINE通知照顧者，還整合遠端視訊與語音密碼開門功能，大幅提升照護靈活性與安全性。

另最北端的樟原國小雖然全校僅20名學生，6年甲班廖昱晃、董韋杰研發的「智能甲蟲餵食器」仍勇奪國小組「便利生活類」金牌。廖昱晃說「從每天觀察甲蟲開始，我們想讓飼養變得更簡單，也希望其他同學看到小小的創意也能動手做」。

此外，東海國小林慕帆同學研發「銀髮族下車省力充氣靠墊」，勇奪銅牌與特別獎；東海國中以「多功能剪指甲盒」與「復健壓電球」分別獲得銅牌與佳作；賓茂國中的「靜心手機保管箱」、東大附小的「馬克杯防漏輔助器」也獲佳作肯定。 台東縣長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩3位同學的作品「零接觸護康天使」，連續2年榮獲「2026 IEYI世界青少年發明展：台灣選拔賽」金牌。圖／台東縣政府提供