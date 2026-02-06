國泰世華旭村盃全國少年足球賽熱血開踢 日本千葉小將首度跨海來台

第16屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」於台東盛大舉行，現場湧入近千名小球員、家長與志工到場參與，共同感受足球的熱血與活力。今年賽事共吸引36支來自全台的頂尖隊伍參賽，包括24支男生組與12支女生組隊伍，共600位選手，充分展現台灣基層足球的實力與活力。台東縣縣長饒慶鈴、台東縣教育處長蔡美瑤、運動部全民運動署副署長吳建遠及科長杜世娟，以及國泰世華銀行基金會董事長李明賢親臨現場，為孩子們加油打氣。

歷經為期4天、超過127場的激烈競賽，最終男生最高等級鯨魚組冠軍由「高雄小不老足球俱樂部」奪得，女生最高等級曼波魚組冠軍則由「台北樂活兔足球俱樂部」獲得。此外，本屆旭村盃最大亮點，是特別邀請到日本千葉縣少年足球強隊MINATO SOCCER CLUB跨海參賽。小球員們不僅在比賽中切磋球技，也有機會與日本隊互動交流。賽後雙方握手、合影，分享各自的戰術與訓練心得，更把握休息時間進行小型技巧示範和友誼挑戰，現場充滿歡笑與掌聲。透過這場跨國交流，讓台灣小球員開拓視野，學到不同的球技與團隊合作方式，增添比賽的趣味與教育意義。

球賽大會主席、國泰世華銀行基金會董事長李明賢在會中表示：「看到孩子們在球場上奔跑、互相鼓勵，真的很感動。足球不只是比賽，它教會孩子們堅持、勇氣與合作。這次邀請日本隊來台交流，期待讓小球員們能與日本隊同場切磋、彼此學習，無論是在傳球、運球，或是團隊合作與戰術運用，體驗不同文化與球技的碰撞。基金會希望透過旭村盃，給孩子們一個安全、開心的舞台，讓他們在運動中建立自信與夢想，也讓每一位小球員都能感受到努力付出就會有收穫。」

本屆旭村盃延續環保與永續理念，競賽期間全面使用環保餐具，落實垃圾及廚餘分類，營造「無痕球場」氛圍。值得一提的是，豐里國小將被颱風吹落的龍柏樹枝製成本屆獎牌與獎盃，把惜物教育與環保理念融入榮譽之中，每份獎牌都承載著教育與自然共生的意義。除了比賽，場上亦安排小球員們互動、個人與團體的顛球競賽、球技示範、選手之夜的表演等活動，讓孩子們在運動中建立自信、學習合作，感受國際交流的樂趣與學習動力。

今年也特別表揚「旭村足球楷模獎」球員，兩位球員皆是從旭村盃起步，如今分別成為中華男足與女足的場上新秀。其中梁孟昕自國小四年級便越級參賽旭村盃，現為中華男足U23代表隊隊長，也是台灣企業甲級足球聯賽台中FUTURO的重要後場戰力；另一位獲獎者陳昱嫀則是曾參與國泰世華旭村盃廣告「踢下去就對了」拍攝的女球員，也是目前中華女足成人隊最年輕且具潛力的球場新星，曾於2024年ISF足球世界盃獨攻7球、為台灣隊表現最佳的球員，現效力木蘭聯賽航源足球俱樂部，精湛球技已受海外球隊關注。

秉持「讓幼苗長成大樹」的理念，國泰世華銀行基金會自2004年開辦「大樹計畫」至今，已連續22年扶助弱勢學童就學，並致力推廣體育、藝術、音樂等多元教育。基金會持續9年支持旭村盃，不僅提供比賽經費，更提升賽事能見度，號召社會關注基層運動與孩子成長。國泰世華銀行基金會官網提供多元捐款方式，鼓勵社會大眾一同為孩子們的未來播下希望的種子。 國泰世華銀行基金會董事長李明賢（中）與「旭村足球楷模獎」得主梁孟昕（右）、陳昱嫀（左）合影。兩位球員自旭村盃起步，如今分別成為中華男足與女足的場上新秀與戰力。圖／國泰世華銀行提供 全國少足頂尖對決！第16屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」今年共吸引36支來自全台的隊伍齊聚台東豐里國小切磋球技，最後「高雄小不老足球俱樂部」抱回男生最高等級鯨魚組冠軍寶座。圖／國泰世華銀行提供 第16屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」特別邀請日本千葉縣的 MINATO SOCCER CLUB（藍衣球員）跨海參賽，台日小球員們在比賽中切磋球技。圖／國泰世華銀行提供