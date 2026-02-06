哥倫布計畫啟航 16偏鄉童跨國展開AI學習之旅
「台灣新加坡哥倫布AI國際偏鄉教育計畫」日前啟航，16名偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI與國際文化的沉浸式學習，讓學童走出教室、連結國際，更展現台灣教育的韌性與溫度。
東海大學今天透過文字稿表示，新北市游榮吉教育基金會與東海大學，攜手青年永續領導力發展協會、台灣新媒體科技與教育協會發起「2026台灣新加坡哥倫布AI國際偏鄉教育計畫」，3、4日在新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學舉行國際論壇與座談。
論壇匯聚多名台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，探討在數位時代如何運用AI用英語縮短城鄉差距，為偏鄉學童打造通往世界的「哥倫布航線」。
游榮吉教育基金會執行長沈中元表示，以「科技x英語學習x國際文化交流」3大核心，協助孩子翻轉學習視野。國立台灣師範大學特聘教授張少熙指出，透過跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入走向世界的基因。
東海大學副校長張嘉修指出，USR（大學社會責任）計畫長期投入，高等教育成為偏鄉學童最穩定、也最具系統性的支持力量。新加坡南洋理工大學國立教育學院副院長陳志銳則聚焦「高等教育如何成為偏鄉教育的韌性支柱」。
東海大學公事處處長黃兆璽分享「台灣偏鄉學生學習溫度調查報告」指出，偏鄉仍有23.2%學生處於「學習低溫」或無感狀態，當學習失溫時，解方不在課本內而在圍牆外。哥倫布計畫帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。
