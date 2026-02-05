台少盟揭青少年使用3C風險 發行數位防護漫畫

青少年成長於充滿數位產品的環境，享受科技發展帶來便利，卻也面對數位成癮、社群焦慮、數位性暴力與個資外洩等多重風險。台少盟與全家便利商店延續「逆風少年大步走」公益計畫，今年啟動「全家人的數位防護計畫」，共創兒少數位安全聯盟，透過發行漫畫「滑手機前先想一下！你的數位安全指南」，提供青少年可實際操作的數位素養學習資源。

台少盟進行青少年數位使用樣貌觀察，聚焦「演算法焦慮與影響」、「個資與網路隱私」、「職場手機使用界線」三大面向，蒐集青少年的使用經驗與意見，發現青少年平均每天使用數位工具超過7小時，過半數青少年表示，演算法推薦機制使其出現「滑到停不下來」、「睡眠不足」、「情緒焦慮」等影響，顯示數位平台已逐步侵蝕青少年身心健康。

調查指出，逾63.2％青少年表示父母及師長鮮少主動討論數位使用規範，當青少年在網路上遭遇不舒服或可疑狀況時，除採取封鎖、檢舉、截圖存證等自我保護行動外，有21.7％的青少年會向朋友訴說，也有23％期待能向師長或家長求助，但實際上，多數成人並未主動與青少年討論相關議題，凸顯跨世代對話與共同培力的重要性。

台少盟調查顯示，曾有打工經驗的兒少當中，僅3成表示職場前輩或主管有清楚告知哪些情況可以使用手機、哪些不行。這代表著青少年在數位世界承受龐大風險的同時，校園與家庭卻未建立清楚的數位使用界線，職場又往往將手機使用視為「理所當然的常識」，造成青少年容易在資訊不對等下承擔風險，成為初入職場的隱憂。

台少盟副秘書長張祐嘉指出，此次調查詢問青少年期待「實際用得上的數位安全資源」，近5成兒少希望透過可自行操作的互動遊戲、漫畫或圖像小冊子來獲取數位安全資源。今年台少盟攜手全家便利商店啟動「全家人的數位防護計畫」，以貼近日常生活的情境式故事為切入點，將數位素養與權益議題轉化為青少年容易理解的內容，發行「手機前先想一下！你的數位安全指南」漫畫，預計印製1萬冊，提供政府部門、教育現場使用，並於台北國際書展推廣。

此外，計畫將漫畫內容遊戲化，推出4款互動遊戲，讓青少年在操作中體驗不同數位情境的判斷與應對方式。第二季則將舉辦一場青少年數位安全大型論壇，提供跨領域交流平台，並結合全家便利商店資源，逐步將教材與遊戲推廣至職場，串連家庭、校園與工作場域，建立完整的青少年數位防護支持系統。