校園變身社區後盾 新北15年活化2600間教室「轉為公共服務場域」

新北市府教育局今天表示，回應市民托育與社福需求，盤點校園餘裕空間，予以活化使用，15年來累計超過2600間教室轉為公共服務場域，轉型為托育、親子與樂齡設施。

新北市政府教育局今天發布新聞表示，與社會局、衛生局、財政局等局處合作，將校園閒置或餘裕空間彈性運用，延伸教育場域功能，回應人口結構與社區實際需求，以提升公共資源使用效益。

教育局長張明文指出，自民國101年起至今，15年來全市已活化超過2600間教室，其中設置55處公設民營托嬰中心，照顧逾2600名0至2歲嬰幼兒。透過校園空間再利用，協助家庭就近取得托育服務，減輕家長育兒照顧壓力。

除托育服務外，教育局說，校園空間也結合公辦幼兒園及非營利幼兒園，並陸續設置銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站及公共親子中心。學校不僅是學習場所，也成為親子共伴、長者交流的重要據點。

教育局表示，未來將持續定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置，兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓校園成為世代共榮的重要力量。