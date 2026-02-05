聽新聞
0:00 / 0:00
校園變身社區後盾 新北15年活化2600間教室「轉為公共服務場域」
新北市府教育局今天表示，回應市民托育與社福需求，盤點校園餘裕空間，予以活化使用，15年來累計超過2600間教室轉為公共服務場域，轉型為托育、親子與樂齡設施。
新北市政府教育局今天發布新聞表示，與社會局、衛生局、財政局等局處合作，將校園閒置或餘裕空間彈性運用，延伸教育場域功能，回應人口結構與社區實際需求，以提升公共資源使用效益。
教育局長張明文指出，自民國101年起至今，15年來全市已活化超過2600間教室，其中設置55處公設民營托嬰中心，照顧逾2600名0至2歲嬰幼兒。透過校園空間再利用，協助家庭就近取得托育服務，減輕家長育兒照顧壓力。
除托育服務外，教育局說，校園空間也結合公辦幼兒園及非營利幼兒園，並陸續設置銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站及公共親子中心。學校不僅是學習場所，也成為親子共伴、長者交流的重要據點。
教育局表示，未來將持續定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置，兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓校園成為世代共榮的重要力量。
【編輯推薦】
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
▪搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言