快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

校園變身社區後盾 新北15年活化2600間教室「轉為公共服務場域」

中央社／ 新北5日電
新北市教育局表示，為回應市民托育與社福需求，持續盤點校園餘裕空間活化使用，15年來累計超過2600間教室轉化為托育、親子與樂齡設施等。圖為金山區金美國小公共托育中心。圖／新北市教育局提供（中央社）
新北市教育局表示，為回應市民托育與社福需求，持續盤點校園餘裕空間活化使用，15年來累計超過2600間教室轉化為托育、親子與樂齡設施等。圖為金山區金美國小公共托育中心。圖／新北市教育局提供（中央社）

新北市府教育局今天表示，回應市民托育與社福需求，盤點校園餘裕空間，予以活化使用，15年來累計超過2600間教室轉為公共服務場域，轉型為托育、親子與樂齡設施。

新北市政府教育局今天發布新聞表示，與社會局、衛生局、財政局等局處合作，將校園閒置或餘裕空間彈性運用，延伸教育場域功能，回應人口結構與社區實際需求，以提升公共資源使用效益。

教育局長張明文指出，自民國101年起至今，15年來全市已活化超過2600間教室，其中設置55處公設民營托嬰中心，照顧逾2600名0至2歲嬰幼兒。透過校園空間再利用，協助家庭就近取得托育服務，減輕家長育兒照顧壓力。

除托育服務外，教育局說，校園空間也結合公辦幼兒園及非營利幼兒園，並陸續設置銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站及公共親子中心。學校不僅是學習場所，也成為親子共伴、長者交流的重要據點。

教育局表示，未來將持續定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置，兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓校園成為世代共榮的重要力量。

校園安全 教育局 托育 新北 公共
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／新北議會民進黨團幹部交接 蘇巧慧：監督不必對立

盤點餘裕空間 新北活化2600間校園空間、提供托育、樂齡服務

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

安親班爆狼師30女童受害 南市教育局：已停聘且通報全國終身不得任用

相關新聞

新竹縣115學年啟動竹北實中、自強高工新校 招生名額曝光

新竹縣政府持續深化教育布局，回應AI世代與產業快速變動的挑戰，將於115學年度同步啟動2所縣立高中招生作業，竹北實驗高中...

校園變身社區後盾 新北15年活化2600間教室「轉為公共服務場域」

新北市府教育局今天表示，回應市民托育與社福需求，盤點校園餘裕空間，予以活化使用，15年來累計超過2600間教室轉為公共服...

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

網紅「柚子醫師」陳木榮日前揭露女兒在校疑似遭男同學踹頭霸凌，導致重傷住院，引發社會高度關注。3日他再度發文說明事件調查進度，透露校方已通知調查期限將「因故」延長一個月，同時也公開校方曾要求「被害者家長向全班致歉」的處理方式，讓他直呼難以理解與震驚。

補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡

補習可以說是學生的共同回憶，沒有補習的人實屬少數。一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，不懂為什麼很多學生都有「補習才有好大學」的心態，詢問高中靠學校三年不夠嗎？

廣角鏡／國小生態池 草花蛇現蹤

桃園中壢的自立國小打造水生生態池，五年來持續復育台灣原生物種，形成完整食物鏈與棲地。校方推動生物調查、夜間觀察等，三級保...

強餵磁鐵 11歲涉霸凌6歲童

台南六歲男童七天前在補習班，疑遭十一歲男童涉強迫吞下約三公分長條型磁鐵，受害童家長指控補習班第一時間未通報，市府更是四天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。