大眾教育基金會捐助永慶高中50萬 沙灘排球場啟用

中央社／ 嘉義縣5日電

財團法人大眾教育基金會捐助永慶高中新台幣50萬元，聯手嘉義縣政府打造嘉義地區首座校園沙灘排球場今天啟用，讓選手不再遠赴台南學甲訓練，有利於將來取得好成續。

永慶高中今天舉行「大眾沙灘排球場」啟用典禮，邀請大眾教育基金會董事長簡明仁、嘉義縣長翁章梁等人揭牌。

簡明仁致詞說，基金會在2024年捐贈永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」之後，校長郭春松熱心推展使用率，邀請各校來此比賽，做到敦親睦鄰，完全符合基金會的宗旨，所以加碼捐贈沙灘排球場，培養運動人才。

翁章梁強調，沒有這個沙灘排球場，學生都要跑到台南的學甲練習，現場在學校就可以訓練，有利於取得好成績。他也介紹簡明仁父親簡吉是台灣農民運動先驅，他會從政是因年少時讀了簡吉相關的書籍，受簡吉精神的影響。

對此，簡明仁說，今年正好是他父親成立「台灣農民組合」帶領農民爭取權益滿100年，前天在台南市湯德章故居舉辦「牛背上的鬥士－簡吉與台灣農民組合百年特展」。

簡明仁表示，基金會也與永慶高中合作，運用走讀的方式，詳細說明日本時代嘉義地區與農民組合的關聯性，嘉義有很多農民組合活動事蹟，讓學生們能正確的認識自己的家園、台灣的歷史。

教育處表示，「大眾沙灘排球場」由縣府補助100萬元、大眾教育基金會捐助50萬元，公私協力完成建置，為校園運動環境再升級，也為嘉義地區沙灘排球訓練與推廣增添重要量能。

排球 嘉義 沙灘 農民 校園 翁章梁
